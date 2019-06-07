中職／蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

▲蔡桃貴開球。（圖／翻攝自中信兄弟臉書粉絲團）

記者歐建智／台中報導

中信兄弟今天（7日）舉辦經典涼水祭「浪花兄弟」，蔡阿嘎帶著老婆、兒子蔡桃貴開球，蔡桃貴成為史上年紀最小的開球嘉賓，蔡阿嘎與彭政閔各拿著東西吸引，蔡桃貴選擇了彭政閔的香蕉，蔡阿嘎說：「真有眼光。」

兄弟「浪花兄弟」主題趴登場，7日首先由蔡阿嘎、二伯及史上年紀最小的開球嘉賓「蔡桃貴」，一家都是死忠象迷來開球。

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蔡桃貴穿著棒球裝被抱著進場，之後頭戴棒球頭盔，工作人員在投手丘前舖著紅毯，紅毯另一頭放在2個本壘板，一個是蔡阿嘎，另一個是彭政閔，蔡阿嘎拿著衛生紙及遙控器，彭政閔拿著一根香蕉，要吸引蔡桃貴去拿，結果蔡桃貴選擇了彭政閔手中的香蕉。

完成開球任務後，蔡桃貴手中拿著香蕉不放，口中一直「喔！」，蔡阿嘎說：「很開心！沒想到小小年紀達成我的夢想，我在30才歲開球，他只有10個月就開球了，值得好好紀念，本來討論讓他丟球，但他現在只會吃球。」

蔡桃貴選了彭政閔的香蕉，讓「二伯」很意外，她說：「蔡阿嘎帶了蔡桃貴最愛的搖控器及衛生紙，結果竟然選恰恰的香蕉。」蔡阿嘎笑著說：「懂得選偶像，真的很有眼光。」

彭政閔在蔡桃貴出生有送禮物，日前上節目也見過面，蔡阿嘎笑著說：「見過面熟悉了，沒見過鼻子大但眼睛這麼小的人。」

雖然蔡桃貴年紀小，這次開球是很棒的回憶，蔡阿嘎表示，家裡會看轉播，蔡桃貴聽到打鼓聲還會跳，從小培養他看棒球，電視只會播棒球，讓他以為全天下只有棒球。」