運動雲

>

中職／蔡桃貴開球選擇彭政閔的香蕉　蔡阿嘎：很有眼光

ETtoday運動雲

▲蔡桃貴開球。（圖／翻攝自中信兄弟臉書粉絲團）

▲蔡桃貴開球。（圖／翻攝自中信兄弟臉書粉絲團）

記者歐建智／台中報導

中信兄弟今天（7日）舉辦經典涼水祭「浪花兄弟」，蔡阿嘎帶著老婆、兒子蔡桃貴開球，蔡桃貴成為史上年紀最小的開球嘉賓，蔡阿嘎與彭政閔各拿著東西吸引，蔡桃貴選擇了彭政閔的香蕉，蔡阿嘎說：「真有眼光。」

兄弟「浪花兄弟」主題趴登場，7日首先由蔡阿嘎、二伯及史上年紀最小的開球嘉賓「蔡桃貴」，一家都是死忠象迷來開球。

請繼續往下閱讀...

蔡桃貴穿著棒球裝被抱著進場，之後頭戴棒球頭盔，工作人員在投手丘前舖著紅毯，紅毯另一頭放在2個本壘板，一個是蔡阿嘎，另一個是彭政閔，蔡阿嘎拿著衛生紙及遙控器，彭政閔拿著一根香蕉，要吸引蔡桃貴去拿，結果蔡桃貴選擇了彭政閔手中的香蕉。

完成開球任務後，蔡桃貴手中拿著香蕉不放，口中一直「喔！」，蔡阿嘎說：「很開心！沒想到小小年紀達成我的夢想，我在30才歲開球，他只有10個月就開球了，值得好好紀念，本來討論讓他丟球，但他現在只會吃球。」

蔡桃貴選了彭政閔的香蕉，讓「二伯」很意外，她說：「蔡阿嘎帶了蔡桃貴最愛的搖控器及衛生紙，結果竟然選恰恰的香蕉。」蔡阿嘎笑著說：「懂得選偶像，真的很有眼光。」

彭政閔在蔡桃貴出生有送禮物，日前上節目也見過面，蔡阿嘎笑著說：「見過面熟悉了，沒見過鼻子大但眼睛這麼小的人。」

雖然蔡桃貴年紀小，這次開球是很棒的回憶，蔡阿嘎表示，家裡會看轉播，蔡桃貴聽到打鼓聲還會跳，從小培養他看棒球，電視只會播棒球，讓他以為全天下只有棒球。」

關鍵字： 中華職棒開球蔡阿嘎蔡桃貴
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／球探認證最速男　陳晨威比大聯盟還快

中職／洋將制度必須改　彭政閔站出來支持修改

中職／洋將制度修改成共識　球團送修正案給聯盟

金勾臂放倒前NBA前鋒再跳舞慶祝　菲律賓惡漢遭PBA無限期禁賽

中職／振總一句「你又沒斷掉」　張正偉生涯千場出賽

NBA冠軍戰／沒KD勇士更強？　籃網卡洛：再說不要看NBA

讀者回應

﻿

最新新聞

1朱育賢開轟　6局桃猿4比1兄弟

2陳冠宇對決陽岱鋼游擊滾地球

3香港桌賽／鄭怡靜、林昀儒混雙闖決賽

4洲際主場魔咒　蔡齊哲：非贏不可壓力

5周天成二退大馬晉四強再對喬納坦

熱門新聞

1中職最速！陳晨威比大聯盟還快

2洋將制度必須改　彭政閔站出來支持

3洋將制度修改成共識　球團送出修正案

4菲律賓惡漢打架遭PBA無限期禁賽

5振總「你又沒斷掉」　張正偉千場出賽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

柏納帝那百分百上壘率！四打數四安打達成猛打賞~!　｜　06/05 統一 vs Lamigo 賽後

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

挖地瓜黃鈞聲沒擋到，命中主審膝蓋吳家維先生倒地不起 | 06/05 富邦 vs 兄弟 五局上

中華職棒30年_宣傳片

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366