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澳洲公開賽／王子維直落二退印尼大師賽亞軍　挺四強碰金廷

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▲▼羽球全團賽,王子維 。（圖／中華羽協提供）

▲王子維 。（圖／中華羽協提供）

記者謝孟儒／綜合報導

超級300賽的澳洲公開賽7日進行各項八強賽，男單一哥周天成、王子維，男雙廖敏竣／蘇竣恒都順利晉級。其中王子維八強對上去年超級500賽印尼大師賽拿下亞軍的日本坂井一將，最終以直落二（21：18、21：16）晉級四強。

世界排名32的王子維首戰直落二拍下馬來西亞詹順為之後，對上大會第六種子的印度的維爾馬（Sameer VERMA），上演三局大戰，雙方鏖戰一小時後，王子維以2比1（21：16、7：21、21：13）擊敗對手，也挺進八強，對上世界排名39的坂井一將。

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王子維對上坂井一將，第一局雙方比數緊咬，坂井一將一度以4分領先，王子維連拿4分拉近比數之後，一分一分追上並反超，雙方再戰至18平後，王子維連拿3分21：18先拿下；到了第二局，王子維都維持領先，對手一度追至一分差，不過王子維接連進攻拉開差距以21：13直落二勝出。

王子維挺進四強後，將要對上印尼金廷（Anthony Sinisuka GINTING），雙方交手五次，王子維握有兩勝，但近期遭遇二連敗。一哥周天成稍晚八強賽將對上馬來西亞宋浚洋；唯一晉級八強的男雙組合廖敏竣／蘇竣恒，遭遇大會第二種子的大陸組合李俊慧／劉雨辰，則遭到直落二，本站台將男雙全數出局。

關鍵字： 香港公開賽
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