獨行俠老闆再出狂語　庫班：湖人越亂我越開心

▲庫班再出狂語看到湖人越亂越開心。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

湖人本季狀況一團糟，不僅再次無緣季後賽，就連球隊內部也是一團糟，混亂的狀況也讓外界都議論紛紛，近期獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)就被問及怎麼看待湖人的狀況，他再次語出驚人表示，「他們狀況越亂我越開心」。

紫金軍團在本季引來詹姆斯(LeBron James)，原先外界都認為他們可以重返季後賽，不料卻在季中交易時，球隊竟有意將全隊小將交易藉此換來戴維斯(Anthony Davis)，儘管最終沒有達成，但整隊已經軍心渙散，「詹皇」又因為受傷缺賽，最終難挽頹勢，再次被擋在季後賽大門之外。

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除了球隊戰績不佳之外，管理層也是超級亂，魔術強森(Magic Johnson)無預警辭職，先前還出面批評總管佩林卡(Rob Pelinka)，雙方關係差到不行，主帥華頓(Luke Walton)則因為戰績不佳下台，但湖人又再選新教練過程中一波三折，最後才選定由佛蓋爾(Frank Vogel)來擔任。

▲湖人本季狀況超級亂。（圖／達志影像／美聯社）



現在看似穩定的湖人，外界也都在期盼他們新賽季會有什麼樣的表現，但身為獨行俠老闆的庫班可就抱著看熱鬧的心態，還期望湖人可以更亂，「湖人越混亂我就越開心，當然，除了達拉斯的球隊之外，我都是這麼想的；我們都經歷過這些，每支球隊都會經歷一個循環，有起有落，當自己球隊陷入低潮後，自然不會感到開心。」

庫班雖然嘲笑湖人，不過他還是很支持湖人老闆巴斯(Jeanie Buss)，「我愛珍妮，我對魔術強森先前在節目上說的話很失望，他說他有興趣購買湖人，這有點自私，我不覺得他買得起，也不認為他能夠經營好球隊，這不是對魔術強森不尊重，只是反映了珍妮在經營球隊方面做得有多出色，從個人角度，我為珍妮感到難過，因為他是很棒的人，但我並不同情湖人。」

▲庫班。（圖／達志影像／美聯社）