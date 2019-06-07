運動雲

>

獨行俠老闆再出狂語　庫班：湖人越亂我越開心

ETtoday運動雲

▲庫班、雷霆。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫班再出狂語看到湖人越亂越開心。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

湖人本季狀況一團糟，不僅再次無緣季後賽，就連球隊內部也是一團糟，混亂的狀況也讓外界都議論紛紛，近期獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)就被問及怎麼看待湖人的狀況，他再次語出驚人表示，「他們狀況越亂我越開心」。

紫金軍團在本季引來詹姆斯(LeBron James)，原先外界都認為他們可以重返季後賽，不料卻在季中交易時，球隊竟有意將全隊小將交易藉此換來戴維斯(Anthony Davis)，儘管最終沒有達成，但整隊已經軍心渙散，「詹皇」又因為受傷缺賽，最終難挽頹勢，再次被擋在季後賽大門之外。

請繼續往下閱讀...

除了球隊戰績不佳之外，管理層也是超級亂，魔術強森(Magic Johnson)無預警辭職，先前還出面批評總管佩林卡(Rob Pelinka)，雙方關係差到不行，主帥華頓(Luke Walton)則因為戰績不佳下台，但湖人又再選新教練過程中一波三折，最後才選定由佛蓋爾(Frank Vogel)來擔任。

▲湖人主帥華頓、詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人本季狀況超級亂。（圖／達志影像／美聯社）

現在看似穩定的湖人，外界也都在期盼他們新賽季會有什麼樣的表現，但身為獨行俠老闆的庫班可就抱著看熱鬧的心態，還期望湖人可以更亂，「湖人越混亂我就越開心，當然，除了達拉斯的球隊之外，我都是這麼想的；我們都經歷過這些，每支球隊都會經歷一個循環，有起有落，當自己球隊陷入低潮後，自然不會感到開心。」

庫班雖然嘲笑湖人，不過他還是很支持湖人老闆巴斯(Jeanie Buss)，「我愛珍妮，我對魔術強森先前在節目上說的話很失望，他說他有興趣購買湖人，這有點自私，我不覺得他買得起，也不認為他能夠經營好球隊，這不是對魔術強森不尊重，只是反映了珍妮在經營球隊方面做得有多出色，從個人角度，我為珍妮感到難過，因為他是很棒的人，但我並不同情湖人。」

▲達拉斯獨行俠老闆庫班。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫班。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人獨行俠庫班
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

中職／球探認證最速男　陳晨威比大聯盟還快

中職／洋將制度必須改　彭政閔站出來支持修改

中職／洋將制度修改成共識　球團送修正案給聯盟

金勾臂放倒前NBA前鋒再跳舞慶祝　菲律賓惡漢遭PBA無限期禁賽

中職／振總一句「你又沒斷掉」　張正偉生涯千場出賽

NBA冠軍戰／沒KD勇士更強？　籃網卡洛：再說不要看NBA

讀者回應

﻿

最新新聞

1朱育賢開轟　6局桃猿4比1兄弟

2陳冠宇對決陽岱鋼游擊滾地球

3香港桌賽／鄭怡靜、林昀儒混雙闖決賽

4洲際主場魔咒　蔡齊哲：非贏不可壓力

5周天成二退大馬晉四強再對喬納坦

熱門新聞

1中職最速！陳晨威比大聯盟還快

2洋將制度必須改　彭政閔站出來支持

3洋將制度修改成共識　球團送出修正案

4菲律賓惡漢打架遭PBA無限期禁賽

5振總「你又沒斷掉」　張正偉千場出賽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

柏納帝那百分百上壘率！四打數四安打達成猛打賞~!　｜　06/05 統一 vs Lamigo 賽後

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

挖地瓜黃鈞聲沒擋到，命中主審膝蓋吳家維先生倒地不起 | 06/05 富邦 vs 兄弟 五局上

中華職棒30年_宣傳片

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

賀大哥怕痛「連追蹤都不追蹤」　胡瓜曝賀一航生前每天傳簡訊來...

林志玲閃電宣布：我結婚了！　新郎是放浪兄弟AKIRA

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366