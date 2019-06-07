熱火將再次兜售「白邊」　有意找卡特擔任領袖角色

▲熱火將再次兜售懷塞德。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

熱火在本季最後階段因為遭逢連敗，導致被擋在季後賽大門之外，南灘軍團也已經在為下季做準備，目前他們已經在考慮將「白邊」懷塞德(Hassan Whiteside)再次放上交易檯面，為了就是要清空薪資空間，另外先前有意繼續征戰的卡特(Vince Carter)，熱火也有意找來擔任球隊領袖角色。

「白邊」過去被視為熱火的核心球員，不過近年他的狀態並不理想，甚至多次跟球隊鬧不合，還曾在比賽還未結束就直接離場，讓教練很不滿認為根本不尊重比賽。

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懷塞德的合約還有一季到期，但今夏他就有機會選擇跳脫合約，但根據《邁阿密先驅報》報導，懷塞德並不會這麼做，將會繼續執行剩餘的合約，而他下季的薪水高達2709萬美元，儘管本季繳出場均12.3、11.3籃板的雙十數據，但他卻是球隊的不定時炸彈，熱火會藉著自由市場將懷塞德交易藉此清出薪資空間，在上季熱火也有意想要把懷塞德送出，只是最終無法找到合適球隊。



另外先前表示要再戰一季的卡特，目前尚未有球隊找他，不過《邁阿密先驅報》報導，熱火有興趣得到這名42歲的「老飛人」，讓他扮演韋德的角色，持續帶領年輕球員成長，這也是卡特想要的合約，因為他並不希望去坐板凳就有機會奪冠的隊伍，反倒更希望自己能出場打球並幫助球隊，熱火就非常能滿足他需求，若雙方正式面談，卡特非常有意願加入南灘軍團。

▲熱火有意簽下卡特。（圖／達志影像／美聯社）