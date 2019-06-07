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U18對抗賽／藍白戰8日起連打7戰　爭取世青20名國手

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▲高中木聯，平鎮李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

▲李晨薰。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

U18藍白明星對抗賽8日開打，藍隊先發投手派出李晨薰，白隊則由曾峻岳先發，迎戰全國各縣市強打，完成7場比賽後選出20名好手出征U18世界盃。

U18中華隊今年再度修改選訓辦法，王貞治盃及玉山盃青棒賽各表現出色30人，再從中挑選出36人分在藍、白隊進行對抗賽，分組方式不分校別，因此也將會有同校投打對決的情況。

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首戰藍隊將由平鎮王牌李晨薰先發，他在5月中王貞治盃投6局無失分，而且飆破生涯最快150公里，帶領桃園市拿下冠軍，歷經去年U18亞青經驗後，今年要爭取出征世界盃，迎戰各國好手。

白隊先發則是西苑的曾峻岳，由於年齡限制的原因，明年高三將無法入選U18代表隊，因此他要把握這次展現自己的機會，一拚國手夢，他在玉山盃扛起台中市王牌角色，增加二縫線速球等球路後對打者更有壓制力。

藍白明星對抗賽8日至16日要完成7場比賽，除了11日、14日休兵外，每天各打1場，比賽地點是嘉義縣稻江棒球場，結束後將選出最終20人名單，參加8月底在韓國釜山開打的U18世界盃青棒賽。

中華藍隊名單

投 手：
王彥程 (新北市)、李晨薰 (桃園市)
潘文輝 (新北市)、林聖榮 (臺北市)
洪宸毅 (桃園市)、朱添明 (雲林縣)
林昱珉 (新北市)

捕 手：
林辰勳 (新北市)、 張聖豪 (臺東縣)

內野手：
何恆佑 (新北市)、翁耀宗 (高雄市)
鄭宗哲 (高雄市)、林瑞均 (臺中市)
王順和 (新北市)

外野手、DH：
林志光 (臺東縣)、蔡佳諺 (新北市)
林吳晉瑋 (新北市)、陳震洋 (高雄市)

中華白隊名單

投手：
林子崴 (新北市)、陳柏毓 (桃園市)
陳志杰 (桃園市)、曾峻岳 (臺中市)
黃弘毅 (臺東縣)、余　謙 (臺東縣)
李慶隆 (新北市)

捕手：
羅暐捷 (高雄市)、石偉誠 (臺北市)

內野手：
李展毅 (臺北市)、林岳谷 (新北市)
李灝宇 (桃園市)、謝 毅 (臺東縣)

外野手、DH：
林子豪 (桃園市）、林政華 (臺東縣)
岳政華 (新北市）、張宥鈞 (桃園市)
王浩軍 (臺中市)
 

▲玉山盃，台中市曾峻岳、桃園市吳秉恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲曾峻岳。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U18藍白對抗賽李晨薰曾峻岳
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