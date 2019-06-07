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NBA冠軍戰／嘴綠稱會連勝3場封王　范弗利特隔空嗆聲

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▲暴龍范弗利特。（圖／路透社）

▲范弗利特稱暴龍也會連勝3場。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G3勇士在主場輸球後，系列戰讓暴龍取得2比1領先，不過對於落後處境，勇士防守悍將格林(Draymond Green)卻在賽後受訪不感覺有壓力，直言將會連勝3場在G6回到主場封王，這樣的言論，暴龍後衛范弗利特(Fred VanVleet)也在7日做出回應，認為不是只有格林這麼想，自己也覺得暴龍會連勝3場，只是沒對外說而已。

因為傷病的關係，導致勇士回到主場，卻只有柯瑞一人扛起得分重任，最終無奈以輸球收場，系列戰已經處在落後狀態，但格林卻不感到擔心，賽後輕鬆的表示，「隊友一個一個的受傷，每個人都想看我們輸，所以我確定他們受傷後人們都會很開心，但我們只會繼續戰鬥，贏得下一場比賽，然後去多倫多贏下第5戰，接著再回到奧克蘭贏得第6戰然後慶祝並且慶祝。」

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對於暴龍球員而言，格林這樣的言論可說相當刺耳，范弗利特就進行反擊隔空與格林交火，「格林就應該這麼想，我也認為我們可以連勝，只是因為個性的不同所以我不會去這麼說，如果你在即將到來的G4沒有必勝的決心，那就不配在這個舞台打球，對於暴龍而言我們同樣期待贏得接下來的每一場比賽。」

季後賽前半段，范弗利特狀態其差無比，不過到了東區冠軍戰完全復甦，火燙狀態還延續到總冠軍戰，在3場的總冠軍戰中，范弗利特場均得到14.3分，投籃命中率達到48.5％，並且還有效的限制住柯瑞(Stephen Curry)，是暴龍能夠贏下2戰的重要功臣之一。

▲勇士格林(Draymond Green)。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林(Draymond Green)。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍戰勇士暴龍總格林范弗利特
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