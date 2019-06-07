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「跟著裘爺發大財」　李亦伸鐵口G4勇士贏又大讚暴龍

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▲李亦伸。（圖／翻攝自Facebook／裘爺來了-李亦伸）

▲李亦伸篤定G4勇士勝出。（圖／翻攝自Facebook／裘爺來了-李亦伸）

記者張曜麟／綜合報導

勇士在G3回到主場後，卻因為傷兵關係，只有柯瑞獨攬大局，最終無奈書裘收場，系列戰讓暴龍取得2比1的領先，不過G4湯普森將歸隊，這讓暴龍想要搶下聽牌優勢有一定難度，資深媒體人李亦伸也鐵口預測G4勇士將會獲勝扳平系列戰。

暴龍在這個系列戰中，完全不被外界看好，不過多倫多軍團卻一再打臉外界質疑，到了勇士主場，憑藉團隊攻勢順利擊潰衛冕軍，這也讓李亦伸大讚暴龍打出了整個賽季最好的表現，甚至不諱言的表示，只要暴龍繼續維持這樣高水準的表現，不論勇士哪名傷兵歸隊，暴龍都有機會獲勝，並且奪得總冠軍。

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只是湯普森(Klay Thompson)將在G4歸隊，這對於勇士而言絕對是利多，雖然杜蘭特(Kevin Durant)仍持續缺戰，但至少不會讓柯瑞一人扛起所有進攻重任，李亦伸提到勇士要獲勝的最大關鍵就是防守，尤其是要限制住暴龍在外圍的火力。

儘管前面李亦伸大誇暴龍，但因為勇士依舊有主場優勢，「湯神」又復出，李亦伸認為這個系列戰一定會打到G6甚至搶7，因為他鐵口直言關鍵第4戰，勇士一定會獲勝，否則勇士就會處在1比3落後的絕境。

關鍵字： NBA冠軍戰勇士暴龍
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