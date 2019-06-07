世大運／游泳6人名單最接近奧運A標王星皓領銜　拚歷史首牌

▲王星皓日本公開賽400公尺混合式B決賽第一。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／綜合報導

大專體總公佈2019年拿坡里世大運游泳項目選手名單，由王耀偉教練帶領6位選手出征，包含最接近2020年東京奧運A標的王星皓，其中4人為全國紀錄保持人，力拚隊史首牌。

中華泳隊在2017年台北世大運歷史第3次游進決賽，讓台灣民眾「難得」擠爆游泳館，最終安廷耀、王郁濂、黃硯歆、王星皓4x200公尺自由式接力以7分23秒22打破全國紀錄，奪得第8名，無法超越2009年許志傑200公尺蝶式決賽第7、2001年女子4x100自由式接力第7的我國最佳成績。

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今年一共僅派出6名選手遠征義大利拿坡里，其中包含王星皓（國體大）、卓承齊、黃渼茜（台灣大學）、陳志明（台體大）、朱宸平（中興大學）、洪潔瑜（北市大）。

王星皓在去年香港公開賽游出4分15秒86的400公尺混合式新全國紀錄，距離2020年東京奧運A標只差0.02秒，但在今年3月開始達標範圍之後，一直達不到港開的水準，直到6月初結束的日本公開賽，王星皓於B決賽再次突破4分20秒大關，以4分16秒21奪得第一名，若此成績在A決賽可排名銀牌。

朱宸平與黃渼茜雙雙都在今年全大運刷新全國紀錄，前者在200公尺蝶式項目中，中途計時53秒51打破100公尺蝶式全國紀錄；黃渼茜則是以26秒68刷新自己在雅加達亞運締造的50公尺蝶式全國紀錄，而黃渼茜在這次日本公開賽與吳浚鋒為中華隊唯2，游進預賽1到8名的A決賽。

陳志明為今年全大運最大驚奇，雖然曾經拿過3面全中運金牌，但始終與全國紀錄有一段距離，經過學校與澳洲龐德大學配合的移地訓練後，今年全大運大爆發，100公尺蛙式以1分01秒12掛上生涯第一面大運會金牌、生涯第一個全國紀錄。

前400公尺混合式全國紀錄保持人卓承齊，是國內中名的「鐵人」，不論是中長距離、長距離都有出色的表現，近年在公開水域賽場也有非常卓越的表現。今年升上大一的女子蛙式未來之星洪潔瑜，生涯首次全大運50公尺、100公尺、200公尺皆拿下獎牌，其中轉型主攻的200公尺以2分31秒55破大會成績奪金。

▲卓承齊第9屆錒週公開水域游泳錦標賽奪銀 。（圖／劉曜彰教練提供）

▲黃渼茜。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲陳志明。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲朱宸平。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲洪潔瑜。（圖／記者潘泓鈺攝）