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NBA冠軍戰／湯普森G4回歸　認為1比2落後不是世界末日

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▲勇士卡森斯、柯瑞、湯普森、柯爾，暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森G4將回歸。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

「浪花弟」湯普森(Klay Thompson)在總冠軍戰G2最後時刻不慎受傷，導致G3無法出戰，勇士也在大量傷兵下讓暴龍攻破主場，不過在7日迎來好消息，勇士宣布湯普森將會在G4復出，同時他也表示1比2落後並非世界末日。

湯普森過去一共打了120場季後賽，G3的缺賽是他生涯首次缺席季後賽，這不僅讓勇士陷入困境輸球，連續出席季後賽的紀錄也因此中斷，不過休戰了一場之後，湯普森狀況明顯好轉，勇士也宣布他將會出席8日的G4，對此湯普森表示，「我能感覺到自己的身體很好，在充分休息後真的對傷勢有很大幫助，我已經迫不及待想要回到球場。」

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在受傷後，湯普森立即就表示自己一定會打G3，只是最後時刻柯爾(Steve Kerr)仍不讓他出戰，就是想要湯普森好好養傷，並說「如果讓湯普森出賽導致受傷會無法原諒自己」，現在湯普森將要回歸球場，柯爾也表示將不會有出場時間限制，因為湯普森已經幾乎不會感到腿筋疼痛。

由於自己的缺賽，讓本來就有大量傷兵的勇士處境更艱困還輸了G3，使得系列戰處在落後狀態，對於這樣的情況，湯普森並不擔心，「當時柯爾後教練組都認為我出賽的風險太大了，不過1比2落後並非世界末日，我們以前就經歷過這樣的情況，最終還是成功扳回來。錯過一場冠軍戰真的很不爽，這是NBA冠軍戰，是我們奮鬥的目標，不過錯過一場比賽總比錯過整個系列戰還要好。」

▲暴龍雷納德、勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森不覺得1比2落後是世界末日。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍戰勇士湯普森
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