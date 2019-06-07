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中職直播／誰先開張？　萊福力對猿、李茲對象都未勝投

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▲▼中信兄弟,萊福力。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟萊福力。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台中報導

中信兄弟7日到9日與Lamigo桃猿進行3連戰，今天（7日）中信兄弟派出洋投萊福力先發，休息4天出賽，但本季對戰桃猿還未勝投。桃猿由洋投李茲先發，重回先發後首度戰中信兄弟。下午5點05分開打，請鎖定《ETtoday新聞雲》直播。

目前桃猿以24勝20敗1和、勝率0.545居排名首位，中信兄弟22勝25敗1和、勝率0.468居最後，兩隊有3.5場勝差。

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中信兄弟先發投手萊福力本季12場出賽有2勝5敗、防禦率2.79，58局被2轟在內59支安打，46次三振、19次四死球，23失分有18責失。他在5月1日勝投之後，已5場出賽未勝投，且有3敗。

萊福力本季對桃猿4場出賽、有3場先發，0勝3敗、對戰防禦率3.57，他前一次對戰是5月29日後援1.2局，被柏納帝那打出再見安打輸球。

桃猿先發投手李茲本季12場出賽，有10場先發，有3勝4敗2救援成功、防禦率4.38，61.2局被62支安打，有6支全壘打，57次三振、30次四死球，37失分有30責失。他在5月10日、11日連2場救援成功，5月18日重返先發後吞下2連敗，6月1日先發6局失3分勝投。

李茲今年對戰中信兄弟4場，0勝1敗2救援成功、對戰防禦率2.81，上一次對戰是5月11日救援，前一次先發對戰是5月4日，在洲際投6局失5分敗投。

▲▼0601 中華職棒富邦對桃猿-李茲。（圖／記者黃克翔攝）

▲李茲。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 中華職棒
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