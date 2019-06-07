運動雲

>

中職／表現差很大　伍鐸：努力找回去年成功的自己

ETtoday運動雲

▲▼中職30年43場,統一獅vs富邦悍將,富邦悍將,伍鐸。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將伍鐸。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台中報導

富邦悍將洋投伍鐸今年上半季還未結束，只有2勝卻有8敗，再2勝就要半季10敗，中信兄弟陳子豪認為他今年球威不如去年，伍鐸說：「今年的自己跟去年相比沒有太大差別，球速沒有掉，只是進壘點可以再加強。」

伍鐸目前出賽11場有2勝8敗、防禦率5.29，先在本季首戰吞敗，第2戰拿到勝投，之後4戰有3敗，5月4日拿到第2勝，接下來再4連敗。

請繼續往下閱讀...

他在2017年有13勝8敗，去年14勝10敗，今年已達前年的敗投數，再2敗就追平半季最多10敗，伍鐸說：「今年的伍鐸跟去年伍鐸不覺得有太大差別，都是一樣很認真、很投入。」

伍鐸表示，今年有幾場比賽沒有投好，有幾場比賽運氣不好，對自己而言都是很投入比賽，努力研究打者，想辦法把自己最好的做出來。

中信兄弟陳子豪認為伍鐸今年的球速下降、球威減弱，伍鐸說：「自己的球速沒有掉，只是進壘點可以再加強，或許是洲際球場的記分板球速比較慢，讓大家有球速下降的錯覺。」

針對大家都對伍鐸的球路熟悉，伍鐸表示，一直繼續進步的動能是棒球運動一定要的，自己隨時都要研究打者，研究完後如何在場上做出來才是最重要的，去年是成功的他的版本，今年能否把去年的他找回來，需要自己在投手丘做出來，相信自己可以做得到。

伍鐸表示，大家都了解他，不管前一天投得好或壞，隔天一早就會到球場自我調整，自己是球隊贏球機制其中一員，想辦法贏球、幫球隊拿冠軍。

關鍵字： 中華職棒伍鐸
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

恐怖電梯「19樓墜1樓」　9歲女童狂按各樓層按鈕保命

熱門新聞

中職／球探認證最速男　陳晨威比大聯盟還快

日職／王柏融再登英雄訪問台！秀日文讓日本球迷好開心

中職／振總一句「你又沒斷掉」　張正偉生涯千場出賽

影／索沙欠稅10億還是要回韓國　韓媒：台灣環境糟，宿舍像摩鐵

中職／被代跑就開轟　彭政閔近1個月未得分難破泰山障礙

中職／第2多勝洋投　羅力：索沙往前走，我們不能停

讀者回應

﻿

最新新聞

1萊福力對猿、李茲對兄弟　誰先開張？

2表現差很大　伍鐸：努力找成功的自己

3巴克利斷言KD不會打總決賽

4不介意最快300二壘打　林益全只想它

5第2多勝洋投　羅力：前進不能停

熱門新聞

1中職最速！陳晨威比大聯盟還快

2王柏融再登英雄訪問台！秀日文

3振總「你又沒斷掉」　張正偉千場出賽

4索沙回韓國原因！韓媒：台灣環境糟

5被代跑就開轟　恰恰難破泰山得分障礙

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

柏納帝那百分百上壘率！四打數四安打達成猛打賞~!　｜　06/05 統一 vs Lamigo 賽後

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

挖地瓜黃鈞聲沒擋到，命中主審膝蓋吳家維先生倒地不起 | 06/05 富邦 vs 兄弟 五局上

中華職棒30年_宣傳片

小鬼送禮...KID急找廁所：我憋好久！　熊熊懇親告別淚崩「我很想他」

有蚊子！媽第一反應直接巴下去　結果「沒打中」兒哭慘：幹嘛揍我

應景端午節到西門町「划龍舟」　氣球達人騎神龍兜風路人狂拍照

眾人守護！腦癱男首次投籃進球 母親淚崩「有殘疾也能堅持追夢」

1週前才許願..小亨堡美夢成真！　「開賓士回去」感謝陳建州：我的好老闆
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366