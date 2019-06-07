中職／表現差很大　伍鐸：努力找回去年成功的自己

▲富邦悍將伍鐸。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台中報導

富邦悍將洋投伍鐸今年上半季還未結束，只有2勝卻有8敗，再2勝就要半季10敗，中信兄弟陳子豪認為他今年球威不如去年，伍鐸說：「今年的自己跟去年相比沒有太大差別，球速沒有掉，只是進壘點可以再加強。」

伍鐸目前出賽11場有2勝8敗、防禦率5.29，先在本季首戰吞敗，第2戰拿到勝投，之後4戰有3敗，5月4日拿到第2勝，接下來再4連敗。

請繼續往下閱讀...

他在2017年有13勝8敗，去年14勝10敗，今年已達前年的敗投數，再2敗就追平半季最多10敗，伍鐸說：「今年的伍鐸跟去年伍鐸不覺得有太大差別，都是一樣很認真、很投入。」

伍鐸表示，今年有幾場比賽沒有投好，有幾場比賽運氣不好，對自己而言都是很投入比賽，努力研究打者，想辦法把自己最好的做出來。

中信兄弟陳子豪認為伍鐸今年的球速下降、球威減弱，伍鐸說：「自己的球速沒有掉，只是進壘點可以再加強，或許是洲際球場的記分板球速比較慢，讓大家有球速下降的錯覺。」

針對大家都對伍鐸的球路熟悉，伍鐸表示，一直繼續進步的動能是棒球運動一定要的，自己隨時都要研究打者，研究完後如何在場上做出來才是最重要的，去年是成功的他的版本，今年能否把去年的他找回來，需要自己在投手丘做出來，相信自己可以做得到。

伍鐸表示，大家都了解他，不管前一天投得好或壞，隔天一早就會到球場自我調整，自己是球隊贏球機制其中一員，想辦法贏球、幫球隊拿冠軍。