響尾蛇選秀會台味濃　林家正、卡洛爾都有寶島血統

▲林家正第3次大聯盟選秀被響尾蛇挑中。（圖／截自Lyle Lin 林家正臉書粉絲團）



記者黃詩崴／綜合報導

為期三天的大聯盟選秀會在6日畫下句點，今年總計有41輪共1217名球員被選中，來自台灣就讀亞利桑那州立大學的林家正，在第14輪第422順位被同州的響尾蛇給挑中。另外響尾蛇在今年首輪握有16順位，挑了高中大物卡洛爾（Corbin Carroll），他的母親也來自台灣，因此今年響尾蛇在選秀會上的表現台灣味相當濃！

林家正是在穀保家商就讀一年後赴美就學，曾經在2016年高中畢業時就被西雅圖水手以第16輪477順位挑中，是台灣首位被大聯盟選秀會挑中的球員，不過他選擇放棄並就讀NCAA一級名校亞利桑那州大。2018年林家正再次參加選秀，第29輪822順位被休士頓太空人挑中，不過因順位不如預期再重返大學累積經驗，這次是第3次在選秀會上被挑中。

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▲響尾蛇首輪第16順位選中卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／截自響尾蛇推特）



相較於林家正一直到選秀會最後一天才被叫到名字，高中剛畢業的卡洛爾則是在第一天就被響尾蛇相中，卡洛爾來自西雅圖，父親是美國人母親則是來自台灣。根據球探報告卡洛爾主要擔任外野手，有著五拍子的身手，多把艾斯伯瑞（Jacoby Ellsbury）或班尼坦迪（Andrew Benintendi） 當作模板做比較。

響尾蛇今年在選秀會上挑了2名與台灣有著關聯的球員，響尾蛇過去曾在2014年簽過黃暐傑、2015年簽下林凱威，黃暐傑在2018年後轉戰遊騎兵，今年獲得生涯首次登上大聯盟的機會；林凱威則還沒有上過大聯盟，目前正效力響尾蛇1A。

▼黃暐傑是響尾蛇第一位簽下的台灣球員。（圖／達志影像／美聯社）

