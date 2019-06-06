運動雲

>

澳洲公開賽／周天成逆轉劉國倫　王子維三局大戰都挺進8強

ETtoday運動雲

▲▼ 蘇迪曼盃,中華羽球隊, 周天成。（圖／CFP）

▲ 周天成。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導　

超級300賽的澳洲公開賽4日開打，多組台將都有出賽，台灣男單一哥周天成、王子維，男雙組合李洋／王齊麟、廖敏竣／蘇敬恒共五組台將晉級16強，其中周天成對上馬來西亞劉國倫，最終以兩個21：17收下勝利，順利晉級八強；王子維也順利晉級。

世界排名第4的周天成首輪以28分鐘直落二輕取地主選手，晉級16強碰上排名25的劉國輪，雙方五次交手周天成握有三勝，且近期二連勝，雙方交手第一局，劉國倫連下5分，周天成連追3分拉近，周天成3：7落後，周天成追至16平後連下3分，順利拿下局末點21：17。

請繼續往下閱讀...

第二局一開始，雙方互有領先，周天成5：4被追至5平，不過雙方戰至7平後，周天成連下4分拉開差距，仍握有4分領先，劉國倫慢慢追上差距至2分差，不過周天成先連拿2分後出現賽末點，劉國倫雖然化解一個賽末點，周天成以21：17直落二勝出。

周天成以42分鐘取得勝利晉級八強後，接下來將對上泰國塔馬辛（Sitthikom THAMMASIN）和馬來西亞宋浚洋交手勝方，若再勝出，四強很可能交手印尼喬納坦（Jonatan CHRISTIE）或是大陸林丹。

另一名好手王子維前一日直落二拍下馬來西亞詹順為之後，對上大會第六種子的印度的維爾馬（Sameer VERMA），上演三局大戰，雙方鏖戰一小時後，王子維以2比1（21：16、7：21、21：13）擊敗對手，也挺進八強，將要對上剛在超級500賽印尼大師賽拿下亞軍的日本坂井一將。

關鍵字： 澳洲公開賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

熱門新聞

影／索沙欠稅10億還是要回韓國　韓媒：台灣環境糟，宿舍像摩鐵

NBA冠軍戰／G3暴龍123比109強壓勇士　柯瑞轟新高47分難挽頹勢

中職／韓媒批台灣宿舍像摩鐵　但索沙根本沒住富邦宿舍

台灣捕手林家正第3次選秀　第14輪422順位響尾蛇挑選

洋基2A突襲短打破洛磯接力「無安打」　觸犯潛規則板凳清空

中職／台灣棒球環境欠佳　洪總提出改變3支箭

讀者回應

﻿

最新新聞

1想成為紫卡投手？王漢：好好讀書

2暴龍先發5人至少15分20年來第2隊

3周天成逆轉勝劉國倫挺進8強

4聖堂射手G3三分10投6中歸功俠客

5球迷清晨機場迎接！王漢：兄弟象會怕我

熱門新聞

1索沙回韓國原因！韓媒：台灣環境糟

2NBA冠軍戰G3暴龍123比109強壓勇士

3索沙自己租屋在新莊　沒住富邦宿舍

4林家正第14輪422順位響尾蛇挑選

5洋基2A短打破洛磯接力「無安打」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年05/29~06/02精彩投打(打者篇)

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

中華職棒30年_宣傳片

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

柏納帝那百分百上壘率！四打數四安打達成猛打賞~!　｜　06/05 統一 vs Lamigo 賽後

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366