澳洲公開賽／周天成逆轉劉國倫　王子維三局大戰都挺進8強

▲ 周天成。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

超級300賽的澳洲公開賽4日開打，多組台將都有出賽，台灣男單一哥周天成、王子維，男雙組合李洋／王齊麟、廖敏竣／蘇敬恒共五組台將晉級16強，其中周天成對上馬來西亞劉國倫，最終以兩個21：17收下勝利，順利晉級八強；王子維也順利晉級。

世界排名第4的周天成首輪以28分鐘直落二輕取地主選手，晉級16強碰上排名25的劉國輪，雙方五次交手周天成握有三勝，且近期二連勝，雙方交手第一局，劉國倫連下5分，周天成連追3分拉近，周天成3：7落後，周天成追至16平後連下3分，順利拿下局末點21：17。

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第二局一開始，雙方互有領先，周天成5：4被追至5平，不過雙方戰至7平後，周天成連下4分拉開差距，仍握有4分領先，劉國倫慢慢追上差距至2分差，不過周天成先連拿2分後出現賽末點，劉國倫雖然化解一個賽末點，周天成以21：17直落二勝出。

周天成以42分鐘取得勝利晉級八強後，接下來將對上泰國塔馬辛（Sitthikom THAMMASIN）和馬來西亞宋浚洋交手勝方，若再勝出，四強很可能交手印尼喬納坦（Jonatan CHRISTIE）或是大陸林丹。

另一名好手王子維前一日直落二拍下馬來西亞詹順為之後，對上大會第六種子的印度的維爾馬（Sameer VERMA），上演三局大戰，雙方鏖戰一小時後，王子維以2比1（21：16、7：21、21：13）擊敗對手，也挺進八強，將要對上剛在超級500賽印尼大師賽拿下亞軍的日本坂井一將。