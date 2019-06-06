運動雲

>

NBA冠軍戰／雷納德今年季後賽第13場飆破30分　歷史第2多

ETtoday運動雲

▲2019 NBA總冠軍G3，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德（Kawhi Leonard）今年季後賽第13場飆破30分大關。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

雷納德（Kawhi Leonard）總冠軍G3轟炸30分、7籃板、6助攻，帶領暴龍123比109大破勇士，系列戰取得2勝1敗優勢，今年季後賽第13場飆破30分大關，僅次2010年布萊恩（Kobe Bryant）、2017年詹姆斯（LeBron James）的14次，歷史第2多。

暴龍此役火力全開，先發5人得分皆突破15分，近20年來第2支達成的球隊，5人進帳106分寫下隊史季後賽新高，整場團隊得到123分，創下柯爾（Steve Kerr）執教勇士以來，總冠軍戰主場最多失分紀錄。

請繼續往下閱讀...

暴龍取得系列賽領先，斬獲全隊最高30分的雷納德為頭號功臣，而他也是暴龍能踏進總冠軍地板的關鍵人物。繼上一場狂轟34分落敗後，此役得分再跨越30分大關，今年暴龍21場季後賽，雷納德第13場轟破30分，追平2012年的詹姆斯歷史第2多次，僅次於2010年布萊恩、2017年詹姆斯的14次，今年有望改寫紀錄。

勇士在杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）兩大主將缺陣之際，G3主場迎戰暴龍，柯瑞（Stephen Curry）達成近20年第一位總冠軍戰前3節進帳40分、5籃板、5助攻，全場轟炸生涯總冠軍戰新高47分，外帶8籃板、7助攻，仍難擋暴龍團隊爆發。

關鍵字： 暴龍雷納德勇士NBA總冠軍
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

挖地瓜黃鈞聲沒擋到，命中主審膝蓋吳家維先生倒地不起 | 06/05 富邦 vs 兄弟 五局上

熱門新聞

影／索沙欠稅10億還是要回韓國　韓媒：台灣環境糟，宿舍像摩鐵

NBA冠軍戰／G3暴龍123比109強壓勇士　柯瑞轟新高47分難挽頹勢

中職／韓媒批台灣宿舍像摩鐵　但索沙根本沒住富邦宿舍

台灣捕手林家正第3次選秀　第14輪422順位響尾蛇挑選

洋基2A突襲短打破洛磯接力「無安打」　觸犯潛規則板凳清空

中職／台灣棒球環境欠佳　洪總提出改變3支箭

讀者回應

﻿

最新新聞

1想成為紫卡投手？王漢：好好讀書

2暴龍先發5人至少15分20年來第2隊

3周天成逆轉勝劉國倫挺進8強

4聖堂射手G3三分10投6中歸功俠客

5球迷清晨機場迎接！王漢：兄弟象會怕我

熱門新聞

1索沙回韓國原因！韓媒：台灣環境糟

2NBA冠軍戰G3暴龍123比109強壓勇士

3索沙自己租屋在新莊　沒住富邦宿舍

4林家正第14輪422順位響尾蛇挑選

5洋基2A短打破洛磯接力「無安打」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30周年05/29~06/02精彩投打(打者篇)

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

中華職棒30年_宣傳片

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

柏納帝那百分百上壘率！四打數四安打達成猛打賞~!　｜　06/05 統一 vs Lamigo 賽後

夫妻不吃不喝30年才買得起房子...　日本人：台灣千萬高房價只值300萬

吳宗憲憶賀一航上《玩很大》「很拚命」　老友一個個走..余天感慨：誰幫我打理後事

每個人心中都有一首梁靜茹！　《勇氣》《情歌》...你是哪一首？

柯淑勤見賀大哥最後一面「走得很平靜」　難忘賀一航很吵：他怕我一個人

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366