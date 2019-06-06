NBA冠軍戰／雷納德今年季後賽第13場飆破30分　歷史第2多

▲雷納德（Kawhi Leonard）今年季後賽第13場飆破30分大關。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

雷納德（Kawhi Leonard）總冠軍G3轟炸30分、7籃板、6助攻，帶領暴龍123比109大破勇士，系列戰取得2勝1敗優勢，今年季後賽第13場飆破30分大關，僅次2010年布萊恩（Kobe Bryant）、2017年詹姆斯（LeBron James）的14次，歷史第2多。

暴龍此役火力全開，先發5人得分皆突破15分，近20年來第2支達成的球隊，5人進帳106分寫下隊史季後賽新高，整場團隊得到123分，創下柯爾（Steve Kerr）執教勇士以來，總冠軍戰主場最多失分紀錄。

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暴龍取得系列賽領先，斬獲全隊最高30分的雷納德為頭號功臣，而他也是暴龍能踏進總冠軍地板的關鍵人物。繼上一場狂轟34分落敗後，此役得分再跨越30分大關，今年暴龍21場季後賽，雷納德第13場轟破30分，追平2012年的詹姆斯歷史第2多次，僅次於2010年布萊恩、2017年詹姆斯的14次，今年有望改寫紀錄。

勇士在杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）兩大主將缺陣之際，G3主場迎戰暴龍，柯瑞（Stephen Curry）達成近20年第一位總冠軍戰前3節進帳40分、5籃板、5助攻，全場轟炸生涯總冠軍戰新高47分，外帶8籃板、7助攻，仍難擋暴龍團隊爆發。