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NBA冠軍戰／柯瑞第9次至少30分　近20年前三節40分首人

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▲勇士柯瑞、伊古達拉、李文斯頓；暴龍雷納德、西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞超越貝瑞拿下第9次30分以上，成為隊史第一人。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G3移師灣區引燃戰火，雖然有著主場優勢，但衛冕軍兩大主力杜蘭特(Kevin Durant)、湯普森(Klay Thompson)皆因傷缺賽，導致只能由柯瑞獨撐大局，他也不負眾望砍下47分，無奈勇士仍以14分吞下敗仗，但柯瑞(Stephen Curry)也達成一項里程碑，這是他在總冠軍戰第9次得到至少30分，成為隊史第一人。

原先已經有傷病潮的勇士，在G3面臨更嚴峻挑戰，因為湯普森、魯尼(Kevon Looney)又遭受傷病纏身，導致球隊戰力再受損，得分點大缺少情況下，柯瑞一人扛起進攻重任，在首節他就火力全開11投6中，得到17分、6籃板、3助攻，後面三節他也沒有熄火，反倒越打越猛，終場柯瑞轟下47分、8籃板、7助攻，幾乎包辦了勇士一半的分數，無奈仍以109比123落敗。

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雖然輸球，但柯瑞依舊創下許多紀錄，47分是他生涯季後賽新高得分，同時也是在總冠軍戰最高得分，而這也是柯瑞第9次在總冠軍戰得到至少30分，超越了傳奇球星貝瑞(Rick Barry)的8次，成為隊史第一人，排第3的則是杜蘭特的6次；柯瑞在前三節就得到40分、8籃板、6助攻，這也讓他成為近20個賽季的以來，首位在總冠軍戰前三節就拿下至少40分、5籃板、5助攻的球員。

▲勇士柯瑞、伊古達拉、李文斯頓；暴龍雷納德、西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞轟47分仍無法贏球。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA總冠軍戰勇士柯瑞
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