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世籃賽／美國18人名單　哈登、AD領銜、準狀元威廉森受邀

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▲哈登（James Harden）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登領銜美國隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

隨著世界盃時間越來越近，身為籃壇霸主的美國隊確定了18人集訓名單，根據「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，哈登(James Harden)、戴維斯(Anthony Davis)將確定出賽，另外根據《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)指出，準狀元威廉森也受邀參加美國隊訓練營。

世界盃將在8月底於中國開打，這攸關東京奧運資格，美國隊勢必會精銳盡出，夢幻隊會排出什麼豪華陣容外界都在期待，儘管先前詹姆斯已經確定不會征戰，柯瑞、湯普森、杜蘭特也都不確定參賽，但根據「沃神」報導，哈登與戴維斯都將確定出戰世界盃，另外還有黃蜂後衛沃克(Kemba Walker)以及爵士「蜘蛛人」米歇爾( Donovan Mitchell)也都確定出戰。

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▲鵜鶘戴維斯。（圖／CFP）

▲戴維斯。（圖／CFP）

除了這4人之外，美國隊集訓名單還有拓荒者「雙槍」里拉德(Damian Lillard a)、麥卡倫( CJ McCollum)、巫師的畢爾(Bradley Beal)、火箭的戈登( Eric Gordon)、湖人的庫茲馬( Kyle Kuzma)、公鹿的羅培茲(Brook Lopez)、密德爾頓(Khris Middleton)、馬刺的艾德里奇( LaMarcus Aldridge)、活塞的卓拉蒙德( Andre Drummond)、騎士的洛夫( Kevin Love)、塞爾提克的坦圖( Jayson Tatum)，以及湖人的庫茲馬(Kyle Kuzma)，另外塔克( P.J. Tucker )以及米爾賽普( Paul Millsap)也都在考慮參加集訓，透過集訓後，將會在之後確定12人名單。

另外今年的狀元大熱門威廉森也收到了訓練營邀請，但他加入的則是10人選拔隊這算是美國隊的培訓隊，是為了未來大賽來儲備人才，但對於威廉森來說仍是一個很大的鼓勵以及變強的機會。

▲▼威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉森受邀培訓。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA哈登戴維斯世界盃男籃
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