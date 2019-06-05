中職／吳俊良之子投入選秀　吳承運守備功力受好評



▲開南大學吳承運。（圖／吳承運提供）

記者陳立勳／台南報導

今年大專盃表現不差，Lamigo桃猿投手教練吳俊良兒子吳承運今年確定報名中職選秀。

2014年參加NIKE棒球訓練營，獲選最有價值球員、最佳防守球員獎，2016年吳承運在MLB台灣菁英訓練營也獲得最佳防守獎，目前就讀開南大學大二的吳承運表示，今年大專盃表現不錯，打擊比以前更有力量，比賽經驗也比較好。

吳承運表示，記得剛上大學時，還在摸索比賽感覺，在大學主守三壘與游擊，對於報名並不會有太大壓力，覺得自己準備好了，加上今年有第5隊，守備是本身比較自信的部分，打擊方面就是多練，打擊方面蠻欣賞Lamigo桃猿藍寅倫與統一7-ELEVEn獅隊陳傑憲，他坦言不排斥跟爸爸同隊，畢竟小時候看著爸爸在桃猿，對桃猿有種熟悉感，另外爸爸過去從獅隊出道，自己又是從小在台南長大，也都是不錯的選擇。

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爸爸吳俊良表示，兒子上大學這2年感謝郭李建夫教練給他很多空間，身體素質進步很多，覺得兒子可以參加選秀，目前缺乏比賽強度，加入職棒再成長，他認為兒子的運動能力、心理素質比他自己當年進職棒還要好，不替兒子預設選秀結果，不管到哪一隊都好。



▲吳俊良。（圖／記者李毓康攝）