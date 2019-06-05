運動雲

>

中職／尼克斯尬瑞安　運彩看好桃猿勝統一

ETtoday運動雲

▲▼中華職棒中信兄弟對桃猿-尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）
▲尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊5日下午6點35分在台南主場面對Lamigo桃猿，雙方皆由洋投掛帥先發，統一左投瑞安交手桃猿尼克斯（Michael Nix），統一近期對桃猿2連勝，今日運動彩券開盤桃猿讓統一1.5分，大小開9.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率統一7-ELEVEn獅1.90、Lamigo桃猿賠率1.60、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.90，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.60、大小分開出9.5分，大分賠率1.80，小分賠率1.70、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

瑞安本季4場先發，戰績2勝2敗，23.2局被擊出25支安打，包括1支全壘打，17次三振，7次四死球，防禦率4.18，WHIP值1.31，今年碰過桃猿1場，拿1勝，先發6局被擊出5支安打，投出6次三振，1次觸身球，失掉1分自責分。

請繼續往下閱讀...

尼克斯本季10場先發，戰績5勝3敗，67局被敲64支安打，45次三振，16次四死球，防禦率2.69，WHIP值1.18，今年遭遇統一1場，5局被敲7安，有4次三振，2次四壞球，失掉5分自責分，吞敗。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職直播／獅猿洋投大對決　瑞安強碰尼克斯

中職／劉育辰提點揮棒　林祖傑意外連3戰開轟

中職／上一軍砲轟萊福力　朱元勤從選球做起

中職／千場出賽來得晚　潘武雄自豪：每一場百分百拚戰

熱門新聞

湖人今夏若補不到大咖當LBJ助手　詹皇恐自請離隊

法網／費德勒8強戰4盤解決瓦林卡　4強上演費納大戰

中職／里迪也掰掰了　兄弟紐維拉將升一軍

台美混血陳思仲從穀保畢業　赴美念大學繼續追尋棒球夢

快艇主帥誇雷納德挨罰　柯爾更慘！開詹皇玩笑就損失1萬美金

韓職／索沙繳完欠稅才能出賽　加盟金應該就夠付

讀者回應

﻿

最新新聞

1洋基2A短打破洛磯接力「無安打」

2艾迪頓拚戰伍鐸 　運彩看好悍將連勝

3奇德成為NBA史上最高薪助理教練

4尼克斯尬瑞安　運彩看桃猿勝統一

5球爸：兒子是湖人未來不該被交易

熱門新聞

1湖人今夏補不到大咖　詹皇恐離隊

2費德勒解決瓦林卡將上演費納大戰

3里迪也掰掰了　兄弟紐維拉升一軍

4陳思仲穀保畢業　赴美念大學追夢

5柯爾曾開詹皇玩笑被罰1萬美金

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

中華職棒30周年05/29~06/02精彩投打(打者篇)

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

中職五大好球5/28~6/2

蘇智傑今日上壘率百分百，三打數三安打，並有一分打點 | 06_02 統一 vs 兄弟 賽後

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366