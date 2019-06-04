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中職／尼克斯交手施子謙　運彩看好桃猿勝統一

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▲▼中華職棒中信兄弟對桃猿-尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）
▲尼克斯。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊4日下午6點35分在台南主場面對Lamigo桃猿，統一派出本土投手施子謙掛帥先發，對上桃猿洋投尼克斯（Michael Nix），統一近期對統一2連勝，今日運動彩券開盤桃猿讓統一1.5分，大小開10.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率統一7-ELEVEn獅1.95、Lamigo桃猿賠率1.55、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.90，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.60、大小分開出10.5分，大分賠率1.80，小分賠率1.70、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

施子謙本季9場先發，戰績3勝3敗，53.1局被擊出60支安打，包括8支全壘打，31次三振，13次四死球，防禦率4.89，WHIP值1.33，今年碰過桃猿2場，吞1敗，對戰防禦率9.31，對戰被打擊率3.95。

請繼續往下閱讀...

尼克斯本季10場先發，戰績5勝3敗，67局被敲64支安打，45次三振，16次四死球，防禦率2.69，WHIP值1.18，今年遭遇統一1場，5局被敲7安，有4次三振，2次四壞球，失掉5分自責分，吞敗。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿統一7-ELEVEn獅尼克斯施子謙運彩
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