不斷更新／林祐樂陽春砲　統一3比1領先中信



▲林祐樂。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊1日在台中洲際球場交手中信兄弟，首局陳鏞基和吳東融都開轟，統一2比1領先中信。

1局上統一進攻，潘武雄獲得四壞球保送，黃恩賜擊出投手前方滾地球形成雙殺，蘇智傑擊出右外野二壘安打，陳鏞基敲出中外野2分全壘打，陳重羽擊出一壘上方飛球接殺。

1局下中信進攻，王威晨擊出二壘滾地球刺殺，吳東融擊出左外野陽春全壘打，陳子豪擊出一壘滾地球刺殺，林智勝遭到三振。

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2局上統一進攻，林祖傑擊出左外野飛球接殺，楊家維遭到三振，林祐樂擊出左外野陽春全壘打，莊駿凱擊出左外野安打，捕逸上到二壘，潘武雄擊出內野上方飛球接殺。

2局下中信進攻，張志豪遭到三振，彭政閔擊出游擊滾地球刺殺，周思齊擊出內野滾地刺殺。

3局上統一進攻，黃恩賜擊出右外野飛球接殺，蘇智傑獲得四壞球保送，陳鏞基擊出右外野安打，陳重羽遭到三振，林祖傑擊出三壘滾地球刺殺。

3局下中信進攻，林明杰擊出中外野飛球接殺，王勝偉擊出左外野安打，王威晨擊出投手前滾地球形成雙殺。

4局上統一進攻，楊家維遭到三振，林祐樂擊出二壘滾地球刺殺，莊駿凱擊出二壘滾地球刺殺。

4局下中信進攻，吳東融獲得四壞球保送，陳子豪擊出左半邊安打，攻佔一、三壘，林智勝獲得四壞保送，滿壘，張志豪獲得觸身球保送，有1分打點，彭政閔獲得四壞保送，有1分打點，周思齊擊出左外野高飛犧牲打，帶有1分打點，林明杰擊出右半邊安打，帶有1分打點，王勝偉擊出三壘飛球接殺，王威晨遭到三振。

統一先發名單：

1、指定 潘武雄

2、三壘 黃恩賜

3、左外 蘇智傑

4、一壘 陳鏞基

5、右外 陳重羽

6、游擊 林祖傑

7、二壘 楊家維

8、捕手 林祐樂

9、中外 莊駿凱

投手 洪心騏

中信先發名單：

1、三壘 王威晨

2、二壘 吳東融

3、右外 陳子豪

4、一壘 林智勝

5、中外 張志豪

6、指定 彭政閔

7、左外 周思齊

8、捕手 林明杰

9、游擊 王勝偉

投手 黃恩賜