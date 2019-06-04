中職／千場出賽來得晚　潘武雄自豪：每一場百分百拚戰



▲潘武雄。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台南報導

統一7-ELEVEn獅隊38歲外野手潘武雄今年邁入第14個球季，現階段生涯累積999場出賽，即將成為中職第23人達到千場出賽的球員，潘武雄坦言知道被「院長」外號，但他覺得本身個性就是百分之百全力拚。

由於職棒生涯遇到大小傷勢，準備達到千場出賽，潘武雄表示，跟別人比起來比較慢一點，球場上的狀況很難講，受傷也不是選手想要的，但遇到了就是面對，他認為2010年因撲接飛球造成左肩關節唇撕裂，這個傷是休息最久的，也令他最困擾，記得當初一開始對打擊也會有所影響，不過後面就是靠著加強肌力慢慢習慣了。

過去大小傷勢都有遇過，潘武雄被網友稱為「院長」，潘武雄坦言，平常不會特別去看網路留言，而是從朋友口中聽到院長這個外號，心裡面難免有些不舒服，但我的個性是百分之百全力拚戰的選手，要求每一場比賽的態度，這是對自己的要求，相較於同年進倒職棒的選手都已離開球場，能夠一路打到現在，潘武雄覺得自己很幸福。

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潘武雄表示，2017年百轟那一場最印象深刻，因為當時等了好多場，老婆與小孩跟著他南北移動，準備替他獻花，但可能那時候太想要敲全壘打，反而打不出來，不然當時狀況是不錯，目前距離生涯百盜還有18次，他認為百盜也是目標， 但要看球隊戰績，現在速度還是有，就看時機來決定要不要盜壘。