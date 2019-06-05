釀酒人主場遭馬林魚打爆　野手登板投球花招百出娛樂球迷

Hernan Perez has the pitcher shimmy down to a science! #JayAndDan

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(: @Cut4) pic.twitter.com/xjwCH5k4UB — #JayAndDan (@JayAndDan) 2019年6月5日

記者黃詩崴／綜合報導

密爾瓦基釀酒人5日主場迎戰邁阿密馬林魚，慘遭對手暴打16分，釀酒人今天登板的投手幾乎都遭到砲轟，在大比分落後的情況下，9上釀酒人乾脆推出內野手裴瑞茲（Hernán Pérez）登板投球，他也玩得很開心用不同的投球姿勢博君一笑，沒想到他還繳出三上三下，成為釀酒人今天唯一沒被敲安打的投手。

釀酒人今天碰上國聯爐主馬林魚，原先想趁機進補一番，沒想到被馬林魚無情砲轟，前4局馬林魚卡斯楚（Starlin Castro）、庫柏（Garrett Cooper）、安德森（Brian Anderson）各敲一支全壘打得到4分，不過更可怕的還沒到來，5上馬林魚狂敲9支安打外加2次保送以及釀酒人出現一次守備失誤，單局轟下11分大局。

相較於馬林魚的狂轟濫炸，釀酒人打擊受限於馬林魚先發投手羅培茲（Pablo López）6局僅被敲3支安打的壓制，始終沒辦法得分，比賽來到9上，馬林魚以16比0領先釀酒人，釀酒人決定將內野手裴瑞茲上場投球。

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裴瑞茲一上場也讓沈默整場的釀酒人球迷感到些樂趣，他也相當懂得娛樂球迷，第一球的投球姿勢是大動作的搖擺手臂投出70英里的球，還進了好球帶，讓全場球迷氣氛沸騰，經過1好1壞後他讓安德森打出一壘上空飛球接殺，接下來面對下一個打者，他再展各種投球花招，解決接下來2名打者收下三上三下，也讓全場球迷以及隊友給予他熱烈掌聲。

▲裴瑞茲主司二壘手。（圖／達志影像／美聯社）



這其實是裴瑞茲本季第二次登上投手板，上一次他在5月18日投了1局無失分，沒有被敲出安打不過出現2次保送。裴瑞茲自從2012年登上大聯盟，一直到2017年賽季才有上投手丘的紀錄，生涯投球累積出賽6場，6.1局，防禦率7.11。