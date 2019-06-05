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法網／費德勒8強戰4盤解決瓦林卡　4強上演費納大戰

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▲費德勒、瓦林卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒晉級法網4強。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

費德勒(Roger Federer)在法網8強，以7比6(4)、4比6、7比6(5)、6比4淘汰同胞好友瓦林卡(Stan Wawrinka)晉級4強，將與納達爾(Rafael Nadal)上演經典大戲「費納對決」。

首盤兩人發球成功率和得分率都在水準之上，底線對峙的膠著過程中，費德勒一共取得4個破發點都讓瓦林卡守住，一路保發來到搶7。費德勒先破掉發球分，但隨後因為自己拿手好戲截擊失誤掉分，不料瓦林卡對角反拍也失誤。最後費德勒發球分穩穩拿下，7比6(4)先奪首盤。

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次盤來到第3局，瓦林卡沒有受制於費德勒的快節奏，本戰出現的第1個破發點就破發，下一局化解費德勒第5個破發點來到3比1領先。雙方保發瓦林卡5比4領先還來到40比0擁有3個盤末點，但都沒能拿下一一被化解。反拍重抽讓費德勒回球出界後，再用發球得分6比4拿下，雙方來到1比1。

▲費德勒、瓦林卡。（圖／達志影像／美聯社）

▲瓦林卡一度連續化解8個破發點。（圖／達志影像／美聯社）

第3盤前6局雙方互相保發，結果在第7局費德勒遭到破發，結果下一局費德勒本戰首次破發，雙方來到4比4。保發後費德勒5比4進入瓦林卡發球局，一記inside out拿到盤末點但沒拿下來。結果費德勒一個高球瓦林卡放掉，再度取得盤末點，但還是沒拿下，兩人5比5隨後再次進入搶7。

費德勒拿出飛撲反拍截擊美技，先破發球分來到2比0，隨後在抓住機會上前進攻取得5比1領先。費德勒6比3取得盤末點，隨後7比6(5)拿下搶7，盤術2比1領先。前面3盤打完，費德勒僅僅破發1次。

結果雙方第4盤廝殺到3比3，現場因烏雲密佈天色過暗比賽暫停。比賽延遲半個多小時後繼續進行，雙方來到4比4費德勒取得破發點，結果瓦林卡回球出界，讓費德勒第2次破發來到5比4準備發球邁向勝利。雖然出現兩次雙發失誤，但還是穩穩以6比4拿下第4盤，7比6(4)、4比6、7比6(5)、6比4帶走勝利。

在2015年法網8強費德勒就是敗在瓦林卡拍下，沒想到連續3年缺席，兩人又在8強相遇，讓費德勒有機會來場甜蜜復仇。而費德勒上一次與納達爾在法網交手，已經是2011年的決賽，兩人將是生涯第39次對決。

▲▼錦織圭、納達爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾在法網5次對決費德勒沒輸過。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 法網費德勒瓦林卡納達爾
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