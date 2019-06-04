運動雲

>

日職／王柏融4打席皆墨8局退場　打擊率跌回2成95

ETtoday運動雲

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第二戰,日本火腿鬥士,王柏融九下平手二三壘有人被三振。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿4日下午5點將迎接跨聯盟交流賽首戰，北海道主場對決養樂多，王柏融擔任先發第5棒，鎮守左外野，首打席雙殺打，4打席都沒有敲出安打，8局就退場。

養樂多2局上靠著村上宗隆轟出陽春全壘打先馳得點，火腿首局雖然靠著3保送上壘但中田翔敲出游擊飛球，王柏融敲雙殺打，瓦解攻勢，王柏融也中斷連6打席安打。3局下近藤健介保送上壘，中田翔敲出安打攻佔一、二壘，王柏融沒能把握第二次得點圈進攻機會，敲出中外野飛球留下殘壘。養樂多4局上山田哲人兩分砲，接著養樂多又靠2次守備失誤及1安打追加2分，形成5比0。

請繼續往下閱讀...

火腿4局下反攻，渡邊諒、清水優心連續安打，西川遙輝二壘安打帶回2分，大田泰示安打再添1分，5局下養樂多換上近藤一樹登板，中田翔開轟追成4比5，王柏融敲第三打席左外野飛球出局。養樂多7局上在滿壘時敲出大引啓次高飛犧牲打追加1分，但7局下中田翔還以顏色敲出兩分彈將比數扳平為6比6，接著王柏融第四打席遭到三振。

8局上王柏融退場休息，近藤健介移防左外野，平沼翔太替補三壘，王柏融此戰3打席皆墨，不但中斷連6打席安打，也中斷連3場安打。王柏融前一戰對歐力士繳出5支5的超級猛打賞，打擊率升至0.303，不過此戰沒有發揮，打擊率就跌至0.295。

關鍵字： 日本火腿王柏融
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女同事傳睡衣照！木頭男秒石化　見「清涼銷魂引誘」網：逆天單身派

熱門新聞

韓職／索沙繳完欠稅才能出賽　加盟金應該就夠付

日職／王柏融適應日本　日媒列為火腿最大收穫

響尾蛇首輪新秀母親來自台灣　模板是紅襪班尼坦迪

12強棒賽中華隊教練團13日確定　洪總提出共計7人

中職／里迪也掰掰了　兄弟紐維拉將升一軍

NBA冠軍戰／G2裁判報告指小AI砍致勝三分前　柯瑞走步在先

讀者回應

﻿

最新新聞

1劉育辰提點揮棒　林祖傑連3戰轟

2無法繼續作戰　索沙：富邦拿冠軍

3上一軍砲轟萊福力　朱元勤從選球

4陽岱鋼重返先發開砲　宋家豪好投

5以戰養戰　苗栗縣積極調整

熱門新聞

1索沙繳欠稅才能出賽　加盟金應該就夠付

2王柏融適應日本　日媒：火腿最大收穫

3響尾蛇首輪新秀母親來自台灣

412強中華隊教練團　洪總提出13日確定

5里迪也掰掰了　兄弟紐維拉升一軍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

蘇智傑今日上壘率百分百，三打數三安打，並有一分打點 | 06_02 統一 vs 兄弟 賽後

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

陳子豪一時找不到球，最後一刻成功接殺，但跑者已上到三壘 | 06_02 統一 vs 兄弟 六局上

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366