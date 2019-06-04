日職／王柏融4打席皆墨8局退場　打擊率跌回2成95

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿4日下午5點將迎接跨聯盟交流賽首戰，北海道主場對決養樂多，王柏融擔任先發第5棒，鎮守左外野，首打席雙殺打，4打席都沒有敲出安打，8局就退場。

養樂多2局上靠著村上宗隆轟出陽春全壘打先馳得點，火腿首局雖然靠著3保送上壘但中田翔敲出游擊飛球，王柏融敲雙殺打，瓦解攻勢，王柏融也中斷連6打席安打。3局下近藤健介保送上壘，中田翔敲出安打攻佔一、二壘，王柏融沒能把握第二次得點圈進攻機會，敲出中外野飛球留下殘壘。養樂多4局上山田哲人兩分砲，接著養樂多又靠2次守備失誤及1安打追加2分，形成5比0。

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火腿4局下反攻，渡邊諒、清水優心連續安打，西川遙輝二壘安打帶回2分，大田泰示安打再添1分，5局下養樂多換上近藤一樹登板，中田翔開轟追成4比5，王柏融敲第三打席左外野飛球出局。養樂多7局上在滿壘時敲出大引啓次高飛犧牲打追加1分，但7局下中田翔還以顏色敲出兩分彈將比數扳平為6比6，接著王柏融第四打席遭到三振。

8局上王柏融退場休息，近藤健介移防左外野，平沼翔太替補三壘，王柏融此戰3打席皆墨，不但中斷連6打席安打，也中斷連3場安打。王柏融前一戰對歐力士繳出5支5的超級猛打賞，打擊率升至0.303，不過此戰沒有發揮，打擊率就跌至0.295。