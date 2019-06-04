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中職／獅傳奇洋將　王漢、布雷貼紙及加油棒限量贈送

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▲王漢、布雷Q版貼紙。（圖／統一獅提供）

▲王漢、布雷Q版貼紙。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

榮耀30統一獅傳奇洋將主題活動，凡購買ibon預售票球迷者，當日14：30持預售票即可兌換「王漢 Jose Nunez及轟天雷 布雷 Tilzon Brito漫畫版風格加油棒」，每場限量1000組，數量有限，換完為止。

台南棒球場連3天看台應援將響起「轟天雷應援曲」，邀請球迷一起串聯手上的加油棒，跟著轟天雷旋律，為場上拼戰的獅子軍加油，轟出一支又一支全壘打。

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統一獅鼓勵球迷拿出封存已久的加油棒一起進場應援，持當日門票及任何一款加油棒者（非當日贈送），可以現場排隊兌換王漢 Jose Nunez及轟天雷布雷 Tilzon Brito漫畫版貼紙一張，每場限量1000張，數量有限換完為止。

為了讓球迷能夠為自己喜歡的選手加油，現場特別規劃POP塗鴉專區，球迷可以自己在加油棒塗鴉，或是由現場工作人員代為塗鴉，將手中的加油棒塗鴉成最特別的款式，活動時間從14：30～17：30。

好玩活動不嫌多，為了讓球迷回味加油棒的魅力，現場還有加油棒、傳奇洋將拍照區，邀請球迷現場拍照、打卡並分享，即可兌換「王漢 Jose Nunez或轟天雷 布雷 Tilzon Brito迷你關東旗」，每場限量300組，送完為止。

萊恩酷商品部將於13：00開始營業，推出王漢、布雷OB選手號碼T及紀念球，歡迎喜歡布雷及王漢球迷一起搶先購賣，現場售票及場外活動將在14：30正式開始，邀請球迷端午連假，一起來台南棒球場歡度充滿回憶及樂趣的棒球主題日。

關鍵字： 中華職棒統一獅
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