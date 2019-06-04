運動雲

>

「我還想贏世界冠軍...」　坎諾復出仍對大都會有期待

ETtoday運動雲

▲坎諾（Robinson Cano）。（圖／達志影像／美聯社）

▲坎諾將傷癒復出。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

「我還想贏一座世界大賽冠軍，我在布朗克斯完成一次，也希望把冠軍帶回皇后區。我的合約還有4年半，還有很多要努力的。我不想帶著後悔退休，我會盡全力幫助球隊贏球。我知道我還有實力，你們會見識到的。」大都會二壘手坎諾(Robinson Cano)說。

大都會目前28勝31敗與國聯東區首位的費城人有4.5場勝差，本季表現不如預期也讓總教練米奇（Mickey Callaway）帥位差點保不住。坎諾表現也讓人失望，打擊率2成41僅有3轟和13打點，2成87的上壘率更是生涯新低。上次在主場出賽，他甚至被球迷狂噓，而他預計在台灣時間5日回歸。而現在，正是需要他跳出來的時刻。過去21場客場，大都會輸了17場。

請繼續往下閱讀...

「我不會把壓力丟給自己，我知道這個球季球隊和我都很慢熱。我不想說有要證明什麼，但我知道我能更好，幫助球隊贏球。」坎諾說。而米奇則表示：「我們絕不允許對手對上我們的時候，繳出生涯最佳表現。不穩定只會讓你輸球，這就是我們戰績的主因。我受夠不斷講說，我們要導正這一切了。」

坎諾生涯8次入選明星賽，兩次奪下金手套，更是現役中3位敲出生涯2500安的明星打者。如果不是去年的禁藥事件，更可能進入名人堂。「我知道戰績不好看，但我們還沒放棄，隊上有很多潛力球員，化學作用很棒，同心協力作戰。我知道棒球不能只靠一人，但我知道我更好，幫助身邊的人進步，我非常期待回來，相信我們能做到。」

「他不是想向別人證明什麼，而是向自己證明能耐。有了他在我們更強。」三壘手佛拉齊爾(Todd Frazier)說。

▲坎諾在大都會達成生涯2500安里程碑。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 坎諾大都會
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

熱門新聞

韓職／索沙繳完欠稅才能出賽　加盟金應該就夠付

日職／王柏融適應日本　日媒列為火腿最大收穫

中職／索沙4日離台　IG狂發文感謝富邦：我會想你們

12強棒賽中華隊教練團13日確定　洪總提出共計7人

NBA冠軍戰／G2裁判報告指小AI砍致勝三分前　柯瑞走步在先

中職／索沙欠稅9億韓元快還清　SK願意幫繳今年的稅

讀者回應

﻿

最新新聞

1暴龍為雷納德冒險值得　書哥苦等上場

2桃園拚第二冠　中心強打勝負關鍵

3穆雷倫敦女王草地網賽出戰雙打

4告五人文青音樂聚桃猿！

5衛冕軍新北市　突圍看臨場表現

熱門新聞

1索沙繳欠稅才能出賽　加盟金應該就夠付

2王柏融適應日本　日媒：火腿最大收穫

3索沙4日離台　IG狂發文感謝富邦

412強中華隊教練團　洪總提出13日確定

5裁判報告指小AI砍致勝三分前柯瑞走步

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

蘇智傑今日上壘率百分百，三打數三安打，並有一分打點 | 06_02 統一 vs 兄弟 賽後

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

陳子豪一時找不到球，最後一刻成功接殺，但跑者已上到三壘 | 06_02 統一 vs 兄弟 六局上

李喬如要求官員離席！雙方對嗆　韓國瑜爆氣：這種議員才不及格

來真的！顏清標示範拿刀跺腳筋 自嘲「忘了殺幾個」：滷完再吃掉

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

正妹「未婚先孕」淚訴被搞大肚子　保守媽遭惡整：這孫子誰要啊？

睡覺狂被狗擠...奴才準備小床 網友笑歪：分明是買給自己的XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366