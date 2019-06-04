「我還想贏世界冠軍...」　坎諾復出仍對大都會有期待

▲坎諾將傷癒復出。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

「我還想贏一座世界大賽冠軍，我在布朗克斯完成一次，也希望把冠軍帶回皇后區。我的合約還有4年半，還有很多要努力的。我不想帶著後悔退休，我會盡全力幫助球隊贏球。我知道我還有實力，你們會見識到的。」大都會二壘手坎諾(Robinson Cano)說。

大都會目前28勝31敗與國聯東區首位的費城人有4.5場勝差，本季表現不如預期也讓總教練米奇（Mickey Callaway）帥位差點保不住。坎諾表現也讓人失望，打擊率2成41僅有3轟和13打點，2成87的上壘率更是生涯新低。上次在主場出賽，他甚至被球迷狂噓，而他預計在台灣時間5日回歸。而現在，正是需要他跳出來的時刻。過去21場客場，大都會輸了17場。

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「我不會把壓力丟給自己，我知道這個球季球隊和我都很慢熱。我不想說有要證明什麼，但我知道我能更好，幫助球隊贏球。」坎諾說。而米奇則表示：「我們絕不允許對手對上我們的時候，繳出生涯最佳表現。不穩定只會讓你輸球，這就是我們戰績的主因。我受夠不斷講說，我們要導正這一切了。」

坎諾生涯8次入選明星賽，兩次奪下金手套，更是現役中3位敲出生涯2500安的明星打者。如果不是去年的禁藥事件，更可能進入名人堂。「我知道戰績不好看，但我們還沒放棄，隊上有很多潛力球員，化學作用很棒，同心協力作戰。我知道棒球不能只靠一人，但我知道我更好，幫助身邊的人進步，我非常期待回來，相信我們能做到。」

「他不是想向別人證明什麼，而是向自己證明能耐。有了他在我們更強。」三壘手佛拉齊爾(Todd Frazier)說。