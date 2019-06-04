史蒂芬森透露Kobe常來指導訓練　默默協助湖人隊

▲舞王透露Kobe都會來指導球隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

湖人本季雖然引入詹姆斯(LeBron James)，但狀況卻非常慘淡，管理層也鬧出許多問題，先前選擇新任主帥過程也是一波三折，最終才由佛蓋爾(Frank Vogel)來擔任，「舞王」史蒂芬森(Lance Stephenson)近期受訪也透露自己很喜歡佛蓋爾，還說在球隊在訓練的時候，布萊恩(Kobe Bryant)都會來指導。

由於湖人本季仍舊無緣季後賽，主帥華頓(Luke Walton)也為此下台負責，不過湖人在選擇新任主帥的過程中，依舊問題不斷，原先球團有意找來魯伊(Tyronn Lue)擔任教頭，但卻在最後時刻談判破局，原因是因為湖人只開出3年合約，不達魯伊5年的要求，在找了多人面談後，紫金軍團最終確定由過去溜馬教練佛蓋爾來擔任新教練，但外界普遍不看好。

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不過身為紫金軍團一員的史蒂芬森，在接受《TMZ》採訪談到了目前球隊狀況，「我身體狀況很健康，也在為新賽季做準備，湖人下個球季仍然值得期待，絕對有機會爭奪總冠軍。」談到了佛蓋爾時，史蒂芬森也大讚，「我很愛他，我們之前在溜馬就有過合作經驗，他真的很棒。」過去在印第安納時期，「舞王」在佛蓋爾麾下聲名大噪，同時還闖入了東區冠軍戰，這也是史蒂芬森對於佛蓋爾讚不絕口的原因。

史蒂芬森還提到，已經退休3年的布萊恩都會在球隊訓練時現身球館，「沒錯，Kobe總是在我們訓練的時候過來指導我們。」證明了布萊恩雖然已經高掛球鞋，但依舊心繫湖人，先前也傳出他在幫球隊招募厄文(Kyrie Irving)，可見他仍默默在幫助紫金軍團。

▲史蒂芬森。（圖／達志影像／美聯社）