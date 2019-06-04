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柳賢振5月防禦率0.59稱霸　奪單月最佳投手朴贊浩後第2人

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▲▼柳賢振。（圖／達志影像／美聯社）

▲柳賢振為5月國聯最佳投手。（圖／達志影像／美聯社）

 記者林育正／綜合報導

「柳胖」柳賢振5月表現超威6場先發拿下5勝，45.2局只丟3分防禦率為全聯盟最佳的0.59，還送出36次三振，僅有3次保送，更一度連續32局0失分，勇奪單月最佳投手。他也是1998年7月的前輩朴贊浩之後，史上第2位拿下單月最佳投手的韓國人。

朴贊浩在1998年7月6場比賽4勝0敗，34次三振防禦率1.05，但柳賢振的表現更勝前輩。自從4月20日從傷兵名單回歸，他58.1局的投球僅讓打者繳出.201/.215/.287的慘淡打擊三圍。5月6-12日，他兩場先發17局0失分先奪下單週最佳投手，被敲5安狂飆15三振，對勇士一役更是道奇本季首次完投，也是柳賢振個人繼菜鳥球季後首次完投完封。

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柳賢振單月0.59的防禦率，也是道奇克蕭( Clayton Kershaw) 2015年7月投出0.27後的最低紀錄。本季柳賢振已累計8勝1敗1.48防禦率，勝投排全聯盟第2，並且暫居防禦率王。

「我並不會太在意數據，我專注在每一場比賽不要輕易被敲出安打或投出保送，把傷害控制到最低，我沒什麼在意這些數字。」柳賢振說。他是2017年7月的希爾(Rich Hill)之後，道奇首位單月最佳投手。

關鍵字： 道奇柳賢振
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