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華南青少棒／桃園拚今年選拔第二冠　中心強打勝負關鍵

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▲黃保羅。（圖／記者楊舒帆攝）

▲黃保羅。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

桃園市三級棒球發展成熟，國中端承接國小好手，雖然新明國中已經有一批球員拿下謝國城盃冠軍而無法參加華南盃青少棒賽，但這次桃園市實力也不容小覷，總教練曾偉誠表示，中心打線是勝負關鍵，要全力爭冠。

桃園市由仁和國中為主體，加入新明多位好手及青溪國中1位投手組成。投手群方面陣容整齊，將由新明的黃保羅扛先發王牌，曾偉誠說，「他的控球穩定，速度在135公里左右，國中聯賽沒有失很多分。」黃保羅在國中硬式聯賽冠軍戰繳出先發6局無失分的好表現，他還會兼任三壘手，有不錯的臂力。

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後援終結者角色則交由黃勇傳，曾偉誠說，「他最近牛棚調整不錯。」同時還將鞏固游擊防線，攻擊能力也很穩定，去年桃園盃以0.727的打擊率拿下打擊獎第二名。林孟佶是陣中唯一左投，他在國中硬式聯賽曾帶領仁和拿下季軍好成績，中繼則有董順傑、吳誌珈，此外青溪國中的張梓鋒市內選拔賽表現不錯，也會擔綱中繼投手。

桃園市向來用有凶猛的火力，這次也不例外，曾偉誠透露，「中心打線是勝負關鍵，從第3棒開始黃勇傳、呂東翰、李俊漢、高揚傑都是最近狀況最好的，要靠他們帶領攻勢。」

桃園市集訓約三周，與大溪國中、平鎮高中、新明國中進行練習賽，準備要爭取冠軍。曾偉誠說，「目標是冠軍，各縣市實力都差不多，一場一場來。」

▲華南青少棒桃園市。（圖／球隊提供）

▲華南青少棒桃園市。（圖／球隊提供）

關鍵字： 2019華南青少棒U15亞洲盃
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