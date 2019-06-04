金鶯挑大學強打捕手魯曼　哈波後最好的選秀狀元

▲大聯盟選秀。（圖／截自MLB推特）

記者楊舒帆／綜合報導

金鶯選擇大學攻守表現出色的捕手大物魯曼（Adley Rutschman），成為相隔18年來的捕手選秀狀元。大聯盟記者Jim Callis認為他的潛力是哈波（Bryce Harper）之後最佳新秀。

魯曼3年前高中畢業後被水手隊在第40輪挑中，最後沒有簽約，選擇就讀奧勒岡州大學，大學期間突飛猛進，大一還曾雙棲橄欖球，去年是他棒球生涯顛峰，57場比賽繳出打擊率0.411、上壘率0.575、長打率0.751的好成績，共有76次保送、38次三振、58分打點。

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魯曼也是繼2001年雙城狀元籤挑中茂爾（Joe Mauer）後，相隔18年來再有捕手狀元，為史上第6位，簽約金上看841萬美元，這也是金鶯第6次在首輪選秀中挑上捕手大物。

魯曼去年奧勒岡州大學拿下世界大賽冠軍也獲選MVP，也是校史首位狀元，然後入選美國NCAA大學明星隊，與日本大學明星隊交手的系列賽中拿下MVP，並且也獲選為最佳業餘球員金釘鞋獎（Golden Spikes Award）。

正在經歷重建的金鶯，新任總管艾利亞斯（Mike Elias）和助理總經理梅達爾（Sig Mejdal）掌握這次選秀，他們過去曾幫助太空人翻轉成為世界冠軍，過去2012年至2014年選秀挑中3位大物，包括柯瑞亞（Carlos Correa）、艾培爾（Mark Appel）和艾肯（Brady Aiken），魯曼是第4位。

魯曼說，「這是我夢寐以求的一切，是一種難以置信的感覺，我沒有甚麼好說的了。」