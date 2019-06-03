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日職／跨聯盟開打！王柏融新的挑戰　先戰養樂多挑戰連續安打

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▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒從本周開始進行跨聯盟比賽，日本火腿明天（4日）起對戰中央聯盟養樂多隊，養樂多隊先發投手高梨裕稔是右投，而且去年還是火腿隊投手，去年底被交易到養樂多，明天出戰前東家。

從明天起日本職棒進行跨聯盟賽事打到23日，對於王柏融而言，他出戰中央聯盟的先發投手，幾乎都是第一次交手。

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火腿隊如果到中央聯盟客場出賽，取消指定打擊的話，王柏融出賽的機會，相對會受到壓縮，在主場比賽就比較沒有困擾。

明天起火腿隊先在主場出戰養樂多，7日到9日在甲子園客場出戰阪神，11日到13日主場戰廣島，14日到16日主場戰巨人，18日到20日客場出戰橫濱，21日到23日客場出戰中日龍。

王柏融在2日單場打出5支安打，火腿明天主場比賽，王柏融應該也會先發，目前是跨場連6打席安打，明天首打席挑戰連7打席安打，不過王柏融今年在主場的打擊率只有2成22。

養樂多隊先發投手高梨裕稔是右投，去年還是火腿球員，年底被交易到養樂多，火腿換來後援投手秋吉亮。高梨裕稔今年4勝4敗、防禦率5.79，對右打者被打擊率2成87，但對左打被打擊率只有2成40。

火腿隊7日到9日央聯客場出賽，是王柏融跨聯盟比賽首度客場考驗，目前只有守左外野及擔任DH，先發上場將受影響。

關鍵字： 日職王柏融
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