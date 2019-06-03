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日職／王柏融交流賽戰養樂多　將對決連兩敗高梨裕稔

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▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs廣島鯉魚熱身賽,日本火腿,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日職跨聯盟交流賽將於4日展開，旅日首年的王柏融也將開始與央聯隊伍交手，日本火腿首先與近期剛結束16連敗的養樂多交手，養樂多先發投手將是參與兩敗的高梨裕稔，火腿則是4勝2敗、防禦率3.31的上澤直之。

王柏融2日在交流戰前夕，面對歐力士繳出單場5安打的好成績，這個系列賽共14打數8支安打，還包含1日所敲出的本季第2轟，手感升溫也讓打擊率提高至3成03。

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兩聯盟交流賽從4日開打，日本火腿第一個系列賽對手將是養樂多，然後對戰阪神、廣島、巨人、橫濱、中日隊，其中有3個系列賽為央聯主場，不會有指定打擊，王柏融擔任左外野手的機會應會增多。

養樂多4日派出高梨裕稔先發，他2015年至2018年都待在火腿，去年底被交易到養樂多，曾在4月底拉出3連勝，但最近隨著養樂多連敗低迷，他連兩場都相當不振，19日對橫濱DeNA投5局被敲6安打失5分，26日對中日龍投5局被敲9安打，失掉9分，本季4勝4敗防禦率5.79，被左打打擊率0.24比右打0.287還低一些。

王柏融本季出賽41場，152打數敲46支安打，包含8支二壘安打及兩轟，對右投打擊率0.328，對左打則是0.222。未來面對央聯出色的左投，將會有較大的挑戰，本季央聯橫濱DeNA今永昇太、廣島床田寛樹、中日龍大野雄大目前防禦率都在3以下。

▲▼北海道日本火腿鬥士隊開幕系列戰第二戰,日本火腿鬥士,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 日本火腿王柏融
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