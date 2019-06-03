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中職／潘威倫9日先發達生涯300場　統一獅邀請球迷見證

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▲潘威倫。（圖／中職提供）

▲潘威倫。（圖／中職提供）

體育中心／綜合報導

統一獅上半季最終系列主題活動，將舉辦榮耀30統一獅傳奇洋將主題活動，連續三天將邀請大石彌太郎、王漢 Jose Nunez及布雷 Tilzon Brito回到台南棒球場與球迷一起進行見面會活動。潘威倫將在9日先發，達成個人生涯第300場先發，統一獅邀請球迷來見證。

潘威倫自2003年加盟統一獅，至今17年職棒生涯，299場先發出賽，140勝82敗，各項紀錄為中職第一，本季穩定出賽，拿下5勝1敗，扛下獅隊主力先發。

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本週獅隊回到台南主場賽事，迎接榮耀30輝煌紀錄，潘威倫預計於本週日對戰富邦悍將台南主場賽事，擔任先發投手，有望達成個人生涯第300場先發，第二度挑戰追平台灣職棒個人生涯最多勝141勝里程碑。

職棒生涯經歷許多傷勢考驗，潘威倫一次又一次的調整，把自己調整到最佳狀態，站在職棒場投手丘拼出值得喝采的成績，本週日迎接生涯300次先發，邀請球迷一起進場見證榮耀時刻，球團期許潘威倫當天能夠搶下勝利，並追平台灣職棒個人生涯最多勝141勝里程碑。

榮耀30 統一獅傳奇洋將 賽事資訊
6/7(五) 17：05 悍將vs.獅 台南 二連霸總教練 大石彌太郎
6/8(六) 17：05 悍將vs.獅 台南 最強洋將 王漢 Jose Nunez
6/9(日) 17：05 悍將vs.獅 台南 轟天雷 布雷 Tilzon Brito
購票資訊：即日起至全台統一超商ibon售票系統搶購預售票
網路購票：https://ticket.ibon.com.tw/Web/LayoutS/sport

關鍵字： 潘威倫中華職棒統一獅中職
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