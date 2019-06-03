中職／最強洋投索沙掰掰！確定重返韓職

▲索沙將離開，重返韓職。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

索沙真的掰掰了！韓職SK飛龍球團人員2日到桃園球場與索沙、其經紀人，和富邦悍將會面，據了解，已有韓職球團願意買斷索沙合約，索沙確定重返韓職。

索沙在中職投出好成績，4月中便傳出韓職球隊蠢蠢欲動，雖傳出他有欠稅問題，但富邦在本季與索沙簽約之前，已經做過身份照會，確認索沙沒有任何問題（包括欠稅問題）才簽約，不過索沙若是要回韓工作，他必須面臨雙重課稅，有球團願意幫索沙解決這項問題，並與富邦買斷合約。

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SK飛龍很有可能是願意買斷索沙合約的球團，目前陣中第3號洋投戴順（Brock Dykxhoorn），表現差強人意，而且均速只有144公里，無法壓制韓職打者。

SK飛龍戰績目前居聯盟第一，為拚連霸機會，仍想增強投手戰力，積極找尋其他洋投人選，球團備妥銀彈灑大錢，積極網羅索沙，希望他能為球隊穩固戰績。

昨天對戰Lamigo桃猿，索沙賽前與韓職SK飛龍球團人員會面，對於索沙經紀人以及SK飛龍到桃園球場會面，富邦人資長陳昭如昨天受訪表示，球團只是帶領索沙經紀人與SK球團見面，而經紀人剛下飛機便趕往球場，因此到達球場時，雙方僅簡單打個招呼，沒有多聊什麼。

索沙最終在比賽繳出8局5K僅挨2安無失分好投，獲選單場MVP，賽後被問到是否就是最終戰，他回答保守，「不知道，有可能是，也有可能不是，或許還有更多場。」

據了解，索沙與經紀人已和韓職球團達成共識，確定將離開悍將，富邦球團目前在二軍還有一名新洋投包林傑，他在4月下旬加入悍將在二軍待命，合計出賽4場，戰績1勝2敗，防禦率8.57，近2次先發都繳出優質先發。