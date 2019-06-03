中職／文青趴第一封信　鬍子大叔把桃猿變文青

▲桃猿文青趴。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導

6月15日以及16日全猿是文青！史上最大型的球場文青生活節將在桃園國際棒球場開辦，拒絕跟隨主流，創造自我潮流的文青們在桃猿奮起，文青生活、文青樂章、文青創意以及文青市集全在桃園國際棒球場。



文青趴第一封信寄出，文青創作品牌AUD（AUdience）來自台灣台北，創立於2013秋天，擅長向量插畫、平面設計與角色設計。作為自己的觀眾，是每位創作者在創作時必然會經歷的過程，享受靈感來時的腦波衝擊，沉醉於虛轉實的繪製過程，以無比的熱情投射出去，誠摯邀請大家進入AUD的世界，感受文青的幽默與歡樂！



鬍子大叔（Uncle Tommy）為AUD旗下當紅角色之一，運用獨特四原色，紅、黃、藍、白來進行創作，以挖掘日常幽默為樂，善於觀察生活中發生的大小事物，再用大學話劇社演技來詮釋，完全恰到好處！Lamigo將在6月15日、16日與AUD鬍子大叔共同推出桃猿男兒僞文青系列商品、球場打卡牆以及文青趴主場視覺，洪總愛河馬，私底下愛吃甜食，偶爾抓寶的僞文青生活就成為AUD筆下人物，還有誰也適合成為AUD桃猿男兒偽文青？文青趴一一揭曉！



不論是愛好文學藝術的氣質青年、還是拒絕主流、創造自己與眾不同的志向與品味的青年，文青趴框起文青小圈圈，舉辦桃園國際棒球場文青生活節，不是文青作文青，是文青者更文青，文青趴開始寄信，快來文青趴感受文青的喜怒哀樂！