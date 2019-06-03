運動雲

>

中職／文青趴第一封信　鬍子大叔把桃猿變文青

ETtoday運動雲

▲桃猿文青趴。（圖／桃猿提供）

▲桃猿文青趴。（圖／桃猿提供）

體育中心／綜合報導

6月15日以及16日全猿是文青！史上最大型的球場文青生活節將在桃園國際棒球場開辦，拒絕跟隨主流，創造自我潮流的文青們在桃猿奮起，文青生活、文青樂章、文青創意以及文青市集全在桃園國際棒球場。

文青趴第一封信寄出，文青創作品牌AUD（AUdience）來自台灣台北，創立於2013秋天，擅長向量插畫、平面設計與角色設計。作為自己的觀眾，是每位創作者在創作時必然會經歷的過程，享受靈感來時的腦波衝擊，沉醉於虛轉實的繪製過程，以無比的熱情投射出去，誠摯邀請大家進入AUD的世界，感受文青的幽默與歡樂！

鬍子大叔（Uncle Tommy）為AUD旗下當紅角色之一，運用獨特四原色，紅、黃、藍、白來進行創作，以挖掘日常幽默為樂，善於觀察生活中發生的大小事物，再用大學話劇社演技來詮釋，完全恰到好處！Lamigo將在6月15日、16日與AUD鬍子大叔共同推出桃猿男兒僞文青系列商品、球場打卡牆以及文青趴主場視覺，洪總愛河馬，私底下愛吃甜食，偶爾抓寶的僞文青生活就成為AUD筆下人物，還有誰也適合成為AUD桃猿男兒偽文青？文青趴一一揭曉！

不論是愛好文學藝術的氣質青年、還是拒絕主流、創造自己與眾不同的志向與品味的青年，文青趴框起文青小圈圈，舉辦桃園國際棒球場文青生活節，不是文青作文青，是文青者更文青，文青趴開始寄信，快來文青趴感受文青的喜怒哀樂！

請繼續往下閱讀...
關鍵字： 中華職棒文青趴Lamigo桃猿
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

日職／王柏融狂飆5支5壓力釋放　霸氣發文兩段話表決心

NBA冠軍戰／射手柯瑞再創紀錄　暴龍主帥：他重新定義三分

NBA冠軍戰／G2勇士109比104逆轉勝　暴龍第3節大當機嘗苦果

中職／計畫3野手登板各抓1出局數　潘武雄被劉育辰拒絕

最大爆冷！英國不敗拳王被打趴　TKO慘敗噴3條金腰帶

玉山盃／個人獎名單出爐　林昱珉包辦MVP+最佳投手

讀者回應

﻿

最新新聞

1富邦下半季門票615開賣　四大主題日

2湯普森小傷堅持不缺戰G3

35.05萬美元一張NBA門票創最貴紀錄

4味全龍測試會　日本獨立聯盟球員報名

5浪花弟負傷　湯普森：不會缺席G3

熱門新聞

1王柏融狂飆5支5賽後發文　霸氣兩段話表決心

2暴龍主帥：柯瑞重新定義了三分球

3暴龍第3節大當機　勇士G2逆轉勝

4潘武雄想登板投球被劉育辰拒絕

5大爆冷！英國不敗拳王被TKO慘敗

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

持續在傷口上灑鹽，兄弟狂轟猛炸單局攻下八分｜06_01 統一 vs 兄弟 七局下

余德龍五打數四安打，僅差一支全壘打就能完成完全打擊｜06_01 富邦 vs Lamigo 賽後

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366