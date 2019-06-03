運動雲

>

中職／中信兄弟深耕台中　棒球魅力帶進校園

ETtoday運動雲

▲中信兄弟今年度強化台中在地經營。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟今年度強化台中在地經營。（圖／中信兄弟提供）

體育中心／綜合報導

中信兄弟今年度強化台中在地經營，與臺中市政府密切合作，展現深耕台中決心，並於球賽空檔前進校園，將球場的魅力帶進校園，希望學生們能感受到球場的活力，在課後或假日和同學、家人一起到台中洲際棒球場享受美好的棒球時光。

上週中信兄弟應援團長「小白」前往明道中學參與朝會，並在朝會上帶動全校師生跳中信兄弟年度應援歌曲「我的兄弟」，讓校園充滿了球場的活力。明道中學也將於6月5日來到洲際球場看球，賽前將由明道中學「藍色動感樂團」為大家帶來精彩表演。

請繼續往下閱讀...

▲中信兄弟今年度強化台中在地經營。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟今年度強化台中在地經營。（圖／中信兄弟提供）

明道中學自1969年成立至今，今年正好歡度50週年校慶。全校7600多名學生，共有4個不同的學制，分別是高中部、高職部、國際部、國中部。

藍色動感樂團簡稱「藍動」，是國內唯一專屬於童軍的戶外行進樂團，由樂隊與旗隊所組成，參加過許多小學校慶、童軍慶典、嘉管節踩街、大甲媽祖回鑾、甚至總統府表演，每位樂團的成員除了對音樂與舞蹈極富興趣外，入團的基本條件必須要品學兼優。

▲中信兄弟今年度強化台中在地經營。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟今年度強化台中在地經營。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟上周招待台中啟明學校百名師生至洲際球場看球，並安排曾經也是棒球選手黃仁鼎同學擔任開球投手，一圓踏上職棒投手丘的夢想，啟明學校學生們也在場邊「聽」了一場精彩賽事。

除推動公益不遺餘力外，中信兄弟今年度也與台中市政府共同推出「2019台中市民專屬優惠方案」，其中包含「週三台中市學生制服日」與「週五台中上班族解放日」。

▲中信兄弟今年度強化台中在地經營。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟今年度強化台中在地經營。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中華職棒中信兄弟
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

熱門新聞

日職／王柏融狂飆5支5壓力釋放　霸氣發文兩段話表決心

NBA冠軍戰／射手柯瑞再創紀錄　暴龍主帥：他重新定義三分

NBA冠軍戰／G2勇士109比104逆轉勝　暴龍第3節大當機嘗苦果

中職／計畫3野手登板各抓1出局數　潘武雄被劉育辰拒絕

最大爆冷！英國不敗拳王被打趴　TKO慘敗噴3條金腰帶

日職／王柏融追平砲！洪總聽到歡呼衝出小房間

讀者回應

﻿

最新新聞

1潘威倫9日先發將達生涯第300場！

2最強洋投索沙掰了！重返韓職

3柯爾勇士20個系列戰沒有0比2落後

4中信兄弟深耕台中　棒球魅力帶進校園

5NBA冠軍戰雷納德16罰全中創紀錄

熱門新聞

1王柏融狂飆5支5賽後發文　霸氣兩段話表決心

2暴龍主帥：柯瑞重新定義了三分球

3暴龍第3節大當機　勇士G2逆轉勝

4潘武雄想登板投球被劉育辰拒絕

5大爆冷！英國不敗拳王被TKO慘敗

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

高國慶生涯初登板，讓兄弟本局無功而返｜06_01 統一 vs 兄弟 八局下

持續在傷口上灑鹽，兄弟狂轟猛炸單局攻下八分｜06_01 統一 vs 兄弟 七局下

余德龍五打數四安打，僅差一支全壘打就能完成完全打擊｜06_01 富邦 vs Lamigo 賽後

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366