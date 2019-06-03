中職／中信兄弟深耕台中　棒球魅力帶進校園

▲中信兄弟今年度強化台中在地經營。（圖／中信兄弟提供）

體育中心／綜合報導

中信兄弟今年度強化台中在地經營，與臺中市政府密切合作，展現深耕台中決心，並於球賽空檔前進校園，將球場的魅力帶進校園，希望學生們能感受到球場的活力，在課後或假日和同學、家人一起到台中洲際棒球場享受美好的棒球時光。

上週中信兄弟應援團長「小白」前往明道中學參與朝會，並在朝會上帶動全校師生跳中信兄弟年度應援歌曲「我的兄弟」，讓校園充滿了球場的活力。明道中學也將於6月5日來到洲際球場看球，賽前將由明道中學「藍色動感樂團」為大家帶來精彩表演。

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▲中信兄弟今年度強化台中在地經營。（圖／中信兄弟提供）

明道中學自1969年成立至今，今年正好歡度50週年校慶。全校7600多名學生，共有4個不同的學制，分別是高中部、高職部、國際部、國中部。

藍色動感樂團簡稱「藍動」，是國內唯一專屬於童軍的戶外行進樂團，由樂隊與旗隊所組成，參加過許多小學校慶、童軍慶典、嘉管節踩街、大甲媽祖回鑾、甚至總統府表演，每位樂團的成員除了對音樂與舞蹈極富興趣外，入團的基本條件必須要品學兼優。

▲中信兄弟今年度強化台中在地經營。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟上周招待台中啟明學校百名師生至洲際球場看球，並安排曾經也是棒球選手黃仁鼎同學擔任開球投手，一圓踏上職棒投手丘的夢想，啟明學校學生們也在場邊「聽」了一場精彩賽事。

除推動公益不遺餘力外，中信兄弟今年度也與台中市政府共同推出「2019台中市民專屬優惠方案」，其中包含「週三台中市學生制服日」與「週五台中上班族解放日」。

▲中信兄弟今年度強化台中在地經營。（圖／中信兄弟提供）