NBA冠軍戰／柯爾執教勇士5年　20個系列戰從未0比2落後

▲柯爾執教勇士至今20個季後賽系列戰沒有0比2落後過。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

勇士在3日的總冠軍戰以9分差擊敗了暴龍，將系列戰扳成1比1平手，接下來G3將要回到勇士主場征戰，勇士身為連5年闖入總冠軍戰的球隊，自然有著超強實力，根據《ESPN Stats&Info》統計勇士自從柯爾(Steve Kerr)執教後，已經20個季後賽系列戰沒有處在0比2的落後。

柯爾自從2014年接掌勇士兵符後，大幅改造勇士，不僅帶入了跑轟戰術，還讓三分球成為趨勢，這也讓金州軍團成為聯盟最不可阻擋的隊伍，過去4年拿下了3座總冠軍，今年又再次闖入總冠軍戰，面對暴龍的G1，勇士卻苦吞敗仗，不過在G2勇士雖然曾一度落後達雙位數，卻在第三節打出熟悉一波流，轟了18比0猛攻，瞬間改變戰局，最終成功收下勝利。

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身為近年的強權，勇士實力已經強到誇張的地步，根據《ESPN Stats&Info》統計，自從柯爾執教後，這5年內包括今年季後賽，已經20個系列戰都沒有處在0比2的落後，可見幾乎沒有太多對手可以帶給勇士壓力，而在NBA總冠軍戰中，處在0比2落後的球隊，僅有12％的機會最終能夠完成逆轉奪冠，勇士則避免了這樣的絕境發生。