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NBA冠軍戰／關鍵時刻留伊古達拉大空檔　柯瑞：有點不尊重

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▲NBA總冠軍戰，暴龍vs勇士，伊古達拉(Andre Iguodala)致勝三分。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊古達拉投進致勝三分。（圖／達志影像／美聯社）

記者顏如玉／綜合報導

暴龍3日主場迎接G2，上半場都能有效掌握球賽節奏，沒想到第三節卻大當機，讓勇士打出18比0一波流，末節暴龍苦苦追分，卻在倒數7秒放伊古達拉(Andre Iguodala)空檔出手三分殺死比賽，最終勇士109比104勝出，賽後柯瑞認為暴龍那時候不守伊古達拉「有點不尊重」，「畢竟他之前就曾在關鍵時刻投進球。」

勇士此役出招變陣，改以「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)重回先發固守禁區，不過暴龍在雷納德(Kawhi Leonard)帶領下，聯手回穩的范弗利特(Fred VanVleet)一度取得雙位數領先，但下半場卻陷入低靡，讓勇士打出一波18比0，比分也瞬間逆轉。

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末節暴龍頻頻追分一度僅4分差，但羅瑞(Kyle Lowry)六犯畢業，讓暴龍打得更加辛苦，直到終場前26.9秒格林(Danny Green)投進三分球將比分追成2分差，有機會扳平比分，但勇士老將伊古達拉在最後7秒無人防守下飆進致勝三分，澆滅暴龍反攻氣焰收下勝利，並將系列賽扳平。

▲柯瑞談最後的致勝三分球。（取自推特）

賽後柯瑞談到伊古達拉那一球三分球，「整個第四節，暴龍的防守都非常積極，但在比賽緊要關頭，卻放給伊古達拉那樣的空檔，這有點不尊重人，他之前就曾在關鍵時刻投進球，今晚他又再次做到了。」

對於倒數時刻伊古達拉的空檔，暴龍主帥納斯(Nick Nurse)給出解釋，「我們不是不尊重，我認為我們的防守很出色了，我們在嘗試包夾對方的輪轉，但他們最後找到了他的空檔，而他命中幫助球隊贏球，我們可以接受，就算再來個10次，我們也會這麼做。」

關鍵字： NBA冠軍戰勇士暴龍伊古達拉柯瑞
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