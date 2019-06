NBA冠軍戰／關鍵時刻留伊古達拉大空檔　柯瑞：有點不尊重

▲伊古達拉投進致勝三分。(圖/達志影像/美聯社)



記者顏如玉/綜合報導

暴龍3日主場迎接G2,上半場都能有效掌握球賽節奏,沒想到第三節卻大當機,讓勇士打出18比0一波流,末節暴龍苦苦追分,卻在倒數7秒放伊古達拉(Andre Iguodala)空檔出手三分殺死比賽,最終勇士109比104勝出,賽後柯瑞認為暴龍那時候不守伊古達拉「有點不尊重」,「畢竟他之前就曾在關鍵時刻投進球。」

勇士此役出招變陣,改以「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)重回先發固守禁區,不過暴龍在雷納德(Kawhi Leonard)帶領下,聯手回穩的范弗利特(Fred VanVleet)一度取得雙位數領先,但下半場卻陷入低靡,讓勇士打出一波18比0,比分也瞬間逆轉。

末節暴龍頻頻追分一度僅4分差,但羅瑞(Kyle Lowry)六犯畢業,讓暴龍打得更加辛苦,直到終場前26.9秒格林(Danny Green)投進三分球將比分追成2分差,有機會扳平比分,但勇士老將伊古達拉在最後7秒無人防守下飆進致勝三分,澆滅暴龍反攻氣焰收下勝利,並將系列賽扳平。

"The whole fourth quarter they were playing some janky defense ... Over the course of the game, it's kinda disrespectful to leave Andre Iguodala open like that. ... He's made big shots like that before."



—Steph Curry on the finish to Game 2 pic.twitter.com/eQ9Bymczv2