NBA冠軍戰／勇士4人傷退　魯尼、湯普森G3出戰成疑

▲湯普森肌腱緊繃。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

勇士在3日以109比104擊退暴龍，將總冠軍系列戰扳成1比1平手，不過對於衛冕軍而言，雖然勝利，但接下來的挑戰將會更加嚴峻，因為在G2勇士就有4名球員在中途傷退，其中湯普森(Klay Thompson)和魯尼(Kevon Looney)還直接退場，未來的比賽能否出賽還是未知數。

柯瑞(Stephen Curry)在開局的狀態明顯不佳，首節僅有4分進帳，在第一節末段，他就回到更衣室，根據場邊記者指出，柯瑞是因為身體不適需要休息，疑似是因為生病所造成，就跟之前恩比德(Joel Embiid)在東區次輪季後賽的情況類似。不過經過一番調適後，柯瑞隨即回到戰場，在次節就砍了12分，全場柯瑞狀態雖然不佳17投僅6中，三分球10投3中，但仍砍了23分。

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除了柯瑞之外，到了第2節末段，伊古達拉(Andre Iguodala)在一次防守中，不慎扭到左腳，隨後撞上了小賈索(Marc Gasol)，伊古達拉倒地超久還捂住頭部，在替補席休息片刻後，就在對一的陪同下回到更衣室，不過並無大礙，到了下半場順利回歸，還在決勝節命中關鍵三分彈。

勇士的傷病潮到了下半場仍在延續，第三節才剛開打不久後，魯尼在防守雷納德時，被撞倒在地，他回到板凳後不斷摸著自己的左胸位置，也立即作了冰敷，不過勇士隨後宣布魯尼是鎖骨關節扭傷，直接退場無法持續上場。另外湯普森在決勝節的一次投籃落地後，因為腿部角度擴張太大，最終傷退離場，也確定是左腿肌腱緊繃，目前魯尼與湯普森的狀況較為不樂觀，儘管距離G3還有3天時間，但這兩人接下來能否出戰是未知數。

▲魯尼鎖骨扭傷。（圖／達志影像／美聯社）