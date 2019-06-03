NIKE AIR ZOOM PEGASUS 36跑鞋　狂想疾速上市

▲香港跳高絕錄保持人楊文蔚。（圖／NIKE提供）

體育中心／綜合報導

作為Nike最受跑者們歡迎的跑鞋之一，Pegasus 系列自問世以來，始終實踐著最初的設計理想 —— 服務每一位跑者。無論是作為菁英運動員的備戰訓練鞋款，或是大眾跑者的賽道戰靴，這雙「擁有雙翼的小飛馬」致力為每一位狂想疾速的運動員提供穩定可靠的支持。

靈敏回彈、舒適貼合、穩定緩震，這些出色性能讓Nike Pegasus系列成為當之無愧的跑鞋首選，陪伴無數跑者在跑道上啟動、加速，突破速度屏障。馳騁賽道的飛馬融入了前幾代跑者的速度記憶，承載著他們對於疾速力量的渴望。

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問世36年，這一疾速跑鞋產品從未停止革新。今夏，Nike帶來了全新Nike Air Zoom Pegasus 36跑鞋，其擁有Zoom Air氣墊一如既往的穩定感和流暢感，且在舒適性上做了進一步的提升：鞋面採用工程網眼設計，為特定區域營造出色透氣性，進一步增加鞋面的透氣孔數量，讓足部能夠快速散熱；為減輕厚重感，鞋口和鞋舌採用更加輕薄的設計。

Flywire科技為中足提供良好支撐穩定；同時，在鞋領與腳跟處設計創造出更多的空間，保持腳後跟處的靈活。除此以外，為凸顯追求疾速的態度，全新Nike Air Zoom Pegasus 36跑鞋的主打配色選擇了充滿活力的螢光綠，高辨識度的配色讓人在跑道上脫穎而出。