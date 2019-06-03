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台灣舞蹈節大滿貫積分賽　林立／朱莉亞獲亞洲A標準舞摘金

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▲▼林立／茱莉亞。（圖／運動舞蹈協會提供）

林立／茱莉亞摘金。（圖／運動舞蹈協會提供）

體育中心／綜合報導

由中華民國體育運動舞蹈總會（以下簡稱中華舞總）舉辦之運動舞蹈國際盛事「2019 WDSF & Swarovski臺灣舞蹈節大滿貫積分賽」，2日我國標準舞好手林立／朱莉亞雖以些微之差未能擠進大滿貫半準決賽，但仍在亞洲成人A組公開標準舞跳出金牌。亞洲23歲以下青年組標準舞錦標賽，林廷駿／陳怡安則摘下銅牌。

今年才在亞洲盃摘下標準舞銅牌的林立／朱莉亞，雖然世界大滿貫標準舞以些微之差，未能擠進半準決賽的24人名單，相當可惜，但已是地主選手最佳表現。亞洲成人A組，他與朱莉亞展現默契絕佳的曼妙舞姿在5個項目均獲第一，輕鬆擊敗其他亞洲籍選手笑納金牌。

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林立賽後表示，對於自己在大滿貫的表現，他認為還可以更好。去年因為當兵，不但未能參與大滿貫盛會，世界排名也從原本的逼近百名滑落到第163。今年他終於有機會在自家場地挑戰大滿貫，他表示，沒有想到今年標準舞世界排名前12強來了11 對，競爭強度還遠勝拉丁舞。為了前進世界百強目標，林立現在就是追著比賽跑，四處征戰，希望讓世界排名重回設定的軌道。

亞洲23歲以下青年組標準舞錦標賽，我國選手有林廷駿／陳怡安、戴士峻／葉奕萱闖進決賽，最終林廷駿／陳怡安不敵香港、中國舞者，林陳配以銅牌作收，戴士峻／葉奕萱獲第五名。

▲▼林廷駿／陳怡安。（圖／運動舞蹈協會提供）

林廷駿／陳怡安。（圖／運動舞蹈協會提供）

關鍵字： 台灣舞蹈節大滿貫積分賽
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