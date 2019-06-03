張老師專欄／各隊三週交流賽　養樂多能否衛冕令人質疑

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／戰評

一年一度中央太平洋兩個聯盟交流賽將於下週二起展開三個星期逐鹿，各隊將與對方聯盟6隊進行一次3連戰，18場角逐後決定冠軍誰屬。去年交流賽由央聯養樂多隊奪魁，由於養樂多隊最近在央聯例行賽的後半段，寫下16連敗〔1勝〕劣績，今年交流賽能否衛冕成功，令人質疑。

2019年日本職棒各自在央、洋聯例行賽完成全年度3之1賽事後，目前廣島及樂天兩隊暫時佔取聯盟榜首前茅，其中廣島隊領先第二名阪神隊有4場之多勝差，氣勢凌人，廣島隊最近才寫下16勝2負輝煌戰果，能否趁勢在即將舉行的交流賽繼續揚眉吐氣，令人十分注目。

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今年是交流賽創辦以來的第15個年度，洋聯軟銀隊得過７年冠軍為最大贏家，羅德隊曾在開創的2005及6前兩年奪冠，巨人隊也曾於2012及14年得過兩年冠軍頭銜。這項交流賽早期與對方聯盟進行6或4場不等賽場〔主、客場各半，較為公平〕，但自2015年起改為各賽3場，與早期均分主、客場各半有所不同，因改制後各隊與對方聯盟比賽3場，無法均分主、客場權利，於是日職總部決議，由各隊輪流每年各有一次主、客的權利，以示公允。

▲羅德左投陳冠宇。（圖／截自羅德臉書粉絲團）

中央、太平洋兩聯盟在比賽制度有所異同，亦即，在央聯球隊主場比賽時，投手必須上場打擊，不設〔指定打者〕；在洋聯球隊主場比賽，投手只管投球不必上場打擊，亦即設有〔指定打者〕。比賽制度差異異，看似不太起眼，其實差別甚距。舉例之，在央聯主場比賽時不設〔指定打者〕，所以洋聯投手必須上場打擊，這對洋聯較為吃虧〔因洋聯通常投手極少參與全隊的打擊訓練〕。然而，在央聯交流賽，每每壘上有得點圈跑者之際，又將輪到投手上場打擊，該不該當機立中斷更換投手，這對洋聯教練團而言，費盡腦汁；設如投手正當投得極具水準，又怎麼捨得將它換下息〔會影響戰果〕，於是通常輪到第九棒投手打擊時泰半都以〔犧牲短打〕戰略應付應付，這是兩個聯盟比賽制度不同之處。

去年交流賽養樂多以12勝6負問鼎王座，亞軍歐力士落後半場勝差，其實并列第三名的羅德及軟銀兩隊，也只不過落後養樂多各１場勝差罷了！由於每年交流賽場數不多，去年以6勝12負敬陪末座的樂天隊，其實與首養樂多也只有6場勝差而已。

去年交流賽中，旅日球員僅有陽岱鋼及宋家豪2人有出賽亮相，而且陽岱鋼還與宋家豪二人有過一次正面厮殺，結果陽岱鋼擊出遊擊滾地球，無功而退。不過，陽岱鋼在去年交流賽中，表現相當亮麗，他在巨人隊18場交流賽中全勤，在61次打數中，擊出20支安打的3成28打擊率〔12隊打擊率排行榜第13傑，也是巨人隊隊打擊率最高球員〕，他並有2發紅不讓及7分打點的貢獻。今年巨人隊外野手人材濟濟，競爭出賽機會熾熱，尤其最近陽岱鋼表現未致理想，除非在客場出賽場設有〔指定打者〕，否則今年交流賽想要場場躋身出賽機會，困難重重。

樂天隊投手宋家豪去年出賽兩場，都贏得〔中繼點〕榮銜。6月3日對養樂多投一局，3打者14球，無失分，最後樂天隊以2比3落敗，但是宋家豪獲得〔中繼點〕；另在6月5日對巨隊之役，投一局4名打者的12球，其中於第六局中途與陽鋼正面碰頭，結果樂天隊以4比1獲勝，宋家豪也獲得〔中繼點〕榮銜。

茲將6月4日首日開幕戰，以及首週的3連戰主客場賽程誌下：火腿對養樂多〔主場札幌巨蛋〕；樂天對巨人〔樂天球場〕；西武對廣島〔西武巨蛋〕；羅德對阪神〔千葉球場〕；歐力士對橫浜〔大阪巨蛋〕；軟銀對中日〔福岡巨蛋〕，以上均為台灣时間下午五時開賽，此外，6支央聯球隊全部都是客場身份應戰。

▲日職樂天金鷹來台對抗賽,宋家豪。（圖／記者李毓康攝）