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NBA冠軍戰／范弗利特上半場12分　僅次雷納德全隊第2高

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▲暴龍范弗利特。（圖／路透社）

▲范弗利特半場砍12分僅次於雷納德。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

總冠軍戰G2於3日再次點燃戰火，范弗利特(Fred VanVleet)自從東區冠軍戰後2戰找回身手後，至今狀態仍超級火燙，在G2半場打完他就砍下了12分，命中率高達6成，是僅次於雷納德(Kawhi Leonard)的第2高分。

范弗利特先不斷遭外界批評在場上根本沒什麼效用，不過他在東區冠軍戰G5及G6重拾投籃技能包後，火燙手感延續到了冠軍戰，G2前兩節范弗利特就打的超級強勢，其中在第2節他面對魯尼(Kevon Looney)的防守毫不畏懼，直接上前在空中對抗，不僅成功打進，還順利造成加罰機會。

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前2節打完范弗利特8投5中，命中率達到62.5％，已經砍下12分，還外加2籃板、2助攻、1抄截，這是全隊第2高得分，僅次於當家球星雷納德的16分，這也是暴龍半場得分上雙的兩名球員。在勇士方面，湯普森(Klay Thompson)在首節就砍了11分，包辦了勇士開局前9分，兩節打完也進帳18分，是全隊最佳，而柯瑞(Stephen Curry)雖然首節只得到4分，但他在次節砍了12分，半場也攻下16分。

關鍵字： NBA總冠軍戰勇士暴龍范弗利特
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