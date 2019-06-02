運動雲

>

玉山盃／高一最猛怪力李灝宇摘打點王　夢想打大聯盟

ETtoday運動雲

▲桃園市李灝宇摘玉山盃打點獎，同時榮獲明星游擊手。（圖／記者路皓惟攝）

▲桃園市李灝宇摘玉山盃打點獎，同時榮獲明星游擊手。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／天母報導

桃園市高一「怪力男」李灝宇今年玉山盃打擊數據驚人，轟出兩支全壘打，以15分打點獲得打點獎，並榮獲明星游擊手，他表示，「這是我很認真練球的成果，因為我的夢想是在大聯盟打球，相信教練也會為我感到驕傲。」

李灝宇從少棒開始就展現驚人的棒球天賦，特別在打擊區上的表現，打擊天份直接讓桃園市總教練藍文成聯想到蘇智傑和楊家維兩名平鎮畢業的職棒球星，大家也都稱呼他為「怪力男」。

請繼續往下閱讀...

九局滿壘兩出局，揮出逆轉的致勝安打，是很多人打棒球都曾幻想的景象。桃園市高一強打李灝宇2日玉山盃冠軍戰迎來了這樣的機會， 一支一壘邊線球，他一度準備振臂當英雄，可惜滾出了界外，最後他擊出右外野飛球出局，無緣當英雄。

李灝宇坦言自己曾幻想在滿壘兩出局上場打擊，在場邊的時候就已經迫不及待，他說：「當下心裡想說有機會，而且我打擊感覺很不錯，覺得會逆轉，但結果不是我想的那樣。不過我也盡力了，沒有什麼遺憾。」

李灝宇曾入選U12、U15世界盃國手，今年首次參加玉山盃，也有精彩的表現，對於U18世界盃國手抱有很大的期待，「想跟學長李晨薰一樣高一就中國手，去國外比賽，被大聯盟球探關注。我夢想就是去大聯盟打球，這是我打棒球一輩子的夢想，想要拚一點，剩高中三年了，看可不可以旅外。」

▲2019玉山盃，桃園市平鎮「怪力男」李灝宇。（圖／記者路皓惟攝）

▲李灝宇表示，旅外是從小的夢想，到大聯盟打球一直都是目標。（圖／記者路皓惟攝）

關鍵字： 2019玉山盃桃園市李灝宇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

日職／王柏融打瘋了單場5支5　打擊率突破三成大關

歐冠／爆乳開高衩泳裝女球迷亂入　「半球險掉出」遭趕離

日職／王柏融追平砲！洪總聽到歡呼衝出小房間

中職／被高國慶解決！王勝偉：一生遇過最強投手

中職／曾夢過當投手　高國慶40歲登板：潘武雄也想投

影／翁瑋均一把抱起轉圈圈　李燕甜笑：來點不一樣

讀者回應

﻿

最新新聞

1國小迷你足球聯賽離島首站前往澎湖

2冠軍幕後功臣：新北捕手林辰勳

3索沙對猿好投　鑼總：超優質先發

4世大運品勢隊羅馬移地訓練

5對桃猿是最終戰？索沙：不知道

熱門新聞

1大王打瘋了單場5支5　打擊率破三成

2歐冠／爆乳開高衩泳裝女球迷亂入

3王柏融追平砲　洪總興奮衝出房間

4王勝偉：高國慶是一生遇過最強投手

5曾夢過當投手　高國慶：潘武雄也想投

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

陳重羽擊出深遠飛球，陳子豪未能確實接住，形成一支三壘安打 | 05/31 統一 vs 兄弟 七局上

江春緯鷹眼發威！張志豪擊出右外野飛球，經重播維持界外判決｜05_31 統一 vs 兄弟 八局下

持續在傷口上灑鹽，兄弟狂轟猛炸單局攻下八分｜06_01 統一 vs 兄弟 七局下

牽制失誤付出代價，莊駿凱發揮優異跑壘判斷，回本壘攻下超前分 | 05/31 統一 vs 兄弟 五局上

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366