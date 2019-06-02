玉山盃／高一最猛怪力李灝宇摘打點王　夢想打大聯盟

▲桃園市李灝宇摘玉山盃打點獎，同時榮獲明星游擊手。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／天母報導

桃園市高一「怪力男」李灝宇今年玉山盃打擊數據驚人，轟出兩支全壘打，以15分打點獲得打點獎，並榮獲明星游擊手，他表示，「這是我很認真練球的成果，因為我的夢想是在大聯盟打球，相信教練也會為我感到驕傲。」

李灝宇從少棒開始就展現驚人的棒球天賦，特別在打擊區上的表現，打擊天份直接讓桃園市總教練藍文成聯想到蘇智傑和楊家維兩名平鎮畢業的職棒球星，大家也都稱呼他為「怪力男」。

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九局滿壘兩出局，揮出逆轉的致勝安打，是很多人打棒球都曾幻想的景象。桃園市高一強打李灝宇2日玉山盃冠軍戰迎來了這樣的機會， 一支一壘邊線球，他一度準備振臂當英雄，可惜滾出了界外，最後他擊出右外野飛球出局，無緣當英雄。

李灝宇坦言自己曾幻想在滿壘兩出局上場打擊，在場邊的時候就已經迫不及待，他說：「當下心裡想說有機會，而且我打擊感覺很不錯，覺得會逆轉，但結果不是我想的那樣。不過我也盡力了，沒有什麼遺憾。」

李灝宇曾入選U12、U15世界盃國手，今年首次參加玉山盃，也有精彩的表現，對於U18世界盃國手抱有很大的期待，「想跟學長李晨薰一樣高一就中國手，去國外比賽，被大聯盟球探關注。我夢想就是去大聯盟打球，這是我打棒球一輩子的夢想，想要拚一點，剩高中三年了，看可不可以旅外。」

▲李灝宇表示，旅外是從小的夢想，到大聯盟打球一直都是目標。（圖／記者路皓惟攝）