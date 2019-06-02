玉山盃／桃園市二軍拚到亞軍　教頭讚：大有可為

▲玉山盃桃園市相隔4年再奪亞軍。（圖／中華棒協提供）



記者路皓惟／天母報導

今年玉山盃青棒賽，桃園市以高一選手為主體參賽，一路從預賽敗部打進四強，闖進暌違4年的冠軍戰，儘管只收下亞軍，但在總教練藍文成眼裡，這批選手表現超水準，相信這批球員未來大有可為。

王貞治盃桃園市精銳盡出，派出高二、高三主力參賽，連續2年拿下美國小馬聯盟帕馬級青棒賽代表權，由於兩個盃賽名單不能重複，因此本屆桃園市陣中都非主力，多半是剛升高中的一年級，等於是以二軍陣容出征。

請繼續往下閱讀...

桃園市預賽首戰敗給台中市陷入淘汰邊緣，但自此之後，桃園市都沒有輸過，以預賽5連勝之姿，取得A組敗部晉級四強的資格，四強戰再以10比2淘汰強權高雄市，前進相隔4年的冠軍戰。

桃園市推派速球高一投手陳志杰先發，新北市在4局下成功突破，岳政華經過電視輔助判決的二壘安打成為關鍵，成功帶動攻勢吃下4分大局，可說是扭轉比賽的關鍵，藍文成說：「被認定是界內比較遺憾，後面投手也受到影響，是重傷害。」

落後的桃園市在9局下追到1分差，在滿壘情況下，輪到「怪力男」李灝宇登場，擊出一支邊線界外球，差點成為致勝英雄，最後他擊出右外野飛球結束比賽。「放手給他打了，只是說運氣不好，如果邊線一點就有機會，上帝站在他們那邊，也只能認了。」藍文成說。

以高一陣容面對陣容完整的新北市大軍，繳出亞軍的成績已經讓藍文成感到非常欣慰，「我想這結果已經沒有什麼好苛刻的，球員戰戰兢兢打出高水準，從敗部一路打上來，相信這場比賽帶給他們很大的震撼，像這麼艱苦的球賽都能熬過來，不管在心理或是技術層面，肯定有很大的收穫。」