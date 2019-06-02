運動雲

>

玉山盃／桃園市二軍拚到亞軍　教頭讚：大有可為

ETtoday運動雲

▲2019玉山盃桃園市。（圖／中華棒協提供）

▲玉山盃桃園市相隔4年再奪亞軍。（圖／中華棒協提供）

記者路皓惟／天母報導

今年玉山盃青棒賽，桃園市以高一選手為主體參賽，一路從預賽敗部打進四強，闖進暌違4年的冠軍戰，儘管只收下亞軍，但在總教練藍文成眼裡，這批選手表現超水準，相信這批球員未來大有可為。

王貞治盃桃園市精銳盡出，派出高二、高三主力參賽，連續2年拿下美國小馬聯盟帕馬級青棒賽代表權，由於兩個盃賽名單不能重複，因此本屆桃園市陣中都非主力，多半是剛升高中的一年級，等於是以二軍陣容出征。

請繼續往下閱讀...

桃園市預賽首戰敗給台中市陷入淘汰邊緣，但自此之後，桃園市都沒有輸過，以預賽5連勝之姿，取得A組敗部晉級四強的資格，四強戰再以10比2淘汰強權高雄市，前進相隔4年的冠軍戰。

桃園市推派速球高一投手陳志杰先發，新北市在4局下成功突破，岳政華經過電視輔助判決的二壘安打成為關鍵，成功帶動攻勢吃下4分大局，可說是扭轉比賽的關鍵，藍文成說：「被認定是界內比較遺憾，後面投手也受到影響，是重傷害。」

落後的桃園市在9局下追到1分差，在滿壘情況下，輪到「怪力男」李灝宇登場，擊出一支邊線界外球，差點成為致勝英雄，最後他擊出右外野飛球結束比賽。「放手給他打了，只是說運氣不好，如果邊線一點就有機會，上帝站在他們那邊，也只能認了。」藍文成說。

以高一陣容面對陣容完整的新北市大軍，繳出亞軍的成績已經讓藍文成感到非常欣慰，「我想這結果已經沒有什麼好苛刻的，球員戰戰兢兢打出高水準，從敗部一路打上來，相信這場比賽帶給他們很大的震撼，像這麼艱苦的球賽都能熬過來，不管在心理或是技術層面，肯定有很大的收穫。」

關鍵字： 2019玉山盃桃園市
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

日職／王柏融打瘋了單場5支5　打擊率突破三成大關

歐冠／爆乳開高衩泳裝女球迷亂入　「半球險掉出」遭趕離

日職／王柏融追平砲！洪總聽到歡呼衝出小房間

中職／被高國慶解決！王勝偉：一生遇過最強投手

中職／曾夢過當投手　高國慶40歲登板：潘武雄也想投

影／翁瑋均一把抱起轉圈圈　李燕甜笑：來點不一樣

讀者回應

﻿

最新新聞

1國小迷你足球聯賽離島首站前往澎湖

2冠軍幕後功臣：新北捕手林辰勳

3索沙對猿好投　鑼總：超優質先發

4世大運品勢隊羅馬移地訓練

5對桃猿是最終戰？索沙：不知道

熱門新聞

1大王打瘋了單場5支5　打擊率破三成

2歐冠／爆乳開高衩泳裝女球迷亂入

3王柏融追平砲　洪總興奮衝出房間

4王勝偉：高國慶是一生遇過最強投手

5曾夢過當投手　高國慶：潘武雄也想投

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

陳重羽擊出深遠飛球，陳子豪未能確實接住，形成一支三壘安打 | 05/31 統一 vs 兄弟 七局上

江春緯鷹眼發威！張志豪擊出右外野飛球，經重播維持界外判決｜05_31 統一 vs 兄弟 八局下

持續在傷口上灑鹽，兄弟狂轟猛炸單局攻下八分｜06_01 統一 vs 兄弟 七局下

牽制失誤付出代價，莊駿凱發揮優異跑壘判斷，回本壘攻下超前分 | 05/31 統一 vs 兄弟 五局上

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366