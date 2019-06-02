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日本公開賽／吳浚鋒50自奪銅台灣歷史首牌　22秒21再破全國

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▲2019日本公開賽，吳浚鋒50公尺自由式破全國奪銅牌。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲2019日本公開賽，吳浚鋒50公尺自由式奪銅牌。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者潘泓鈺／東京報導

「水道速男」吳浚鋒，重回幸運地日本公開賽，預賽、決賽雙破50公尺自由式全國紀錄，以22秒21摘下銅牌，台灣首次在日本公開賽奪牌，與塩浦慎理、中尾駿一共享頒獎台。

「一開始看大螢幕真的嚇到了，我終於拿到人生第一面游泳國際大賽獎牌，」吳浚鋒賽後激動地說道，「旁邊第2道中村克是前亞洲紀錄保持人，第4道的塩浦慎理是現任亞洲紀錄保持人，被他們倆隔壁道夾擊，反而讓我有更大的動力拚下去。」

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吳浚鋒2017年在此賽事以22秒44刷新全國紀錄，相隔兩年舊地重遊，再次於東京辰巳國際水泳場破紀錄，上午預賽以22秒37總成績第3晉級下午A決賽，之後再以22秒21改寫，雙破全國紀錄，拿下台灣在日本公開賽第一面獎牌，塩浦慎理、中村克都前來恭喜。

「去年1月開始到國外訓練，現在跟著美國教練，原本以為1年就可以將狀態推向更高峰，沒想到亞運狀況非常的差，今年全大運也沒游好。這次日本公開賽全部聽從美國教練意見，比賽前1個月完全不練重量訓練，這是我從來沒經歷過的調整方式，但從結果看來，成效非常顯著。」

一直以來都以2020年東京奧運A標為目標，雖然全大運、日本公開賽兩個賽事都沒達成，但這面銅牌讓他充滿信心，「這次來從22秒44縮短到22秒21了，差距就只剩下0.2秒，7月FINA光州世錦賽要持續縮短差距。」

談到「幸運地」日本公開賽，吳浚鋒表示，整體賽事規劃非常好，而且選手強度也非常高，藉此激發自己的鬥志，才能夠在此地屢創紀錄。

▲2019年日本公開賽，吳浚鋒50公尺自由式銅牌。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲2019年日本公開賽，吳浚鋒50公尺自由式銅牌。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲2019年日本公開賽，吳浚鋒50公尺自由式銅牌。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲2019年日本公開賽，吳浚鋒50公尺自由式銅牌。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 日本公開賽吳浚鋒
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