運動雲

>

內馬爾遭控涉嫌酒後性侵女網友　IG搭訕在巴黎酒店施暴

ETtoday運動雲

▲▼內馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲內馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

目前效力於巴黎聖日耳曼足球俱樂部的巴西球星內馬爾（Neymar），日前不但被拔掉國家隊隊長，現在又遭到一名巴西女網友控訴，在法國巴黎凱旋門酒店(Hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe)內酒後暴力性侵得逞。

根據巴西媒體「環球」(Globo)的報導，該名女網友指控，先是在IG上認識內馬爾之後，內馬爾提議要在巴黎見面，並請助理寄機票給她，因此她從巴西飛往巴黎，5月15日住進凱旋門酒店，當晚內馬爾抵達後明顯有喝酒，雙方聊天之後，開始有肢體接觸、擁抱以及愛撫等行為。

請繼續往下閱讀...

該名女網友還說，之後內馬爾的行為突然變得有侵略性，接著施以暴力發生性行為，5月17日返抵巴西之後才敢報警，並且正式向巴西聖保羅法院提起訴訟。更有媒體更披露了這份起訴書的部分內容，不過內馬爾的新聞發言人說並未收到這份起訴書；球隊也還沒有出面回應。

內馬爾的父親則是告訴巴西電視台，「這名女網友是想要勒索內馬爾，如果我們可以公佈內馬爾和該女網友的的WhatsApps通話紀錄，就可以證明這是一個陷阱，如果我們沒有澄清並且趕快揭開真相，那麼輿論就會開始滾雪球，我們已經有解決辦法。」

事實上，最近內馬爾的爭議不斷，先是因為痛毆球迷遭到拔掉國家隊隊長一職，甚至還有和隊友在更衣室內爆發衝突，目前他和國家隊一起備戰美洲盃。

關鍵字： 內馬爾
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

屏東男酒醉脫褲露鳥！扒光女友衣路口狂打　她求「幫報警」沒人敢救

熱門新聞

歐冠／爆乳開高衩泳裝女球迷亂入　「半球險掉出」遭趕離

日職／王柏融追平砲！洪總聽到歡呼衝出小房間

中職／被高國慶解決！王勝偉：一生遇過最強投手

日職／王柏融打瘋了單場5支5　打擊率突破三成大關

中職／曾夢過當投手　高國慶40歲登板：潘武雄也想投

影／翁瑋均一把抱起轉圈圈　李燕甜笑：來點不一樣

讀者回應

﻿

最新新聞

1陸媒爆：CBA上海大鯊魚接觸林志傑

2射箭中華隊出征荷蘭拚奧運門票

3大王打瘋了單場5支5　打擊率破三成

4內馬爾遭控涉嫌酒後性侵女網友

5台東縣3人報中職選秀　目標前5輪

熱門新聞

1歐冠／爆乳開高衩泳裝女球迷亂入

2王柏融追平砲　洪總興奮衝出房間

3王勝偉：高國慶是一生遇過最強投手

4大王打瘋了單場5支5　打擊率破三成

5曾夢過當投手　高國慶：潘武雄也想投

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

翁瑋均一把抱起轉圈圈 李燕甜笑：來點不一樣

陳重羽擊出深遠飛球，陳子豪未能確實接住，形成一支三壘安打 | 05/31 統一 vs 兄弟 七局上

江春緯鷹眼發威！張志豪擊出右外野飛球，經重播維持界外判決｜05_31 統一 vs 兄弟 八局下

持續在傷口上灑鹽，兄弟狂轟猛炸單局攻下八分｜06_01 統一 vs 兄弟 七局下

牽制失誤付出代價，莊駿凱發揮優異跑壘判斷，回本壘攻下超前分 | 05/31 統一 vs 兄弟 五局上

【演說全精華】願承擔任何重要職務！　韓國瑜哽咽：為中華民國粉身碎骨

毒理專家揭電子菸恐致「爆米花肺」　吸多還是會上癮...沒比傳統菸健康

新莊拉麵店每日限量80碗　 加麵免費！叉燒肉鋪好鋪滿超邪惡

懶人專屬！輕鬆製作營養爆表餐　「一鍋到底」蹦出超香鮭魚風味飯

明日花綺羅「狂揉小豬胸肌」喊好棒　羅志祥受不了臉紅喊停！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366