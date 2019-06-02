內馬爾遭控涉嫌酒後性侵女網友　IG搭訕在巴黎酒店施暴

▲內馬爾。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

目前效力於巴黎聖日耳曼足球俱樂部的巴西球星內馬爾（Neymar），日前不但被拔掉國家隊隊長，現在又遭到一名巴西女網友控訴，在法國巴黎凱旋門酒店(Hotel Sofitel Paris Arc Du Triomphe)內酒後暴力性侵得逞。

根據巴西媒體「環球」(Globo)的報導，該名女網友指控，先是在IG上認識內馬爾之後，內馬爾提議要在巴黎見面，並請助理寄機票給她，因此她從巴西飛往巴黎，5月15日住進凱旋門酒店，當晚內馬爾抵達後明顯有喝酒，雙方聊天之後，開始有肢體接觸、擁抱以及愛撫等行為。

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該名女網友還說，之後內馬爾的行為突然變得有侵略性，接著施以暴力發生性行為，5月17日返抵巴西之後才敢報警，並且正式向巴西聖保羅法院提起訴訟。更有媒體更披露了這份起訴書的部分內容，不過內馬爾的新聞發言人說並未收到這份起訴書；球隊也還沒有出面回應。

內馬爾的父親則是告訴巴西電視台，「這名女網友是想要勒索內馬爾，如果我們可以公佈內馬爾和該女網友的的WhatsApps通話紀錄，就可以證明這是一個陷阱，如果我們沒有澄清並且趕快揭開真相，那麼輿論就會開始滾雪球，我們已經有解決辦法。」

事實上，最近內馬爾的爭議不斷，先是因為痛毆球迷遭到拔掉國家隊隊長一職，甚至還有和隊友在更衣室內爆發衝突，目前他和國家隊一起備戰美洲盃。