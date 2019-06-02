玉山盃／冠軍戰高一投手對決　新北林昱珉對桃園陳志杰

▲2019玉山盃，新北市投手林昱珉。（圖／記者路皓惟攝）

記者楊舒帆／台北報導

玉山盃全國青棒錦標賽，2日進行冠軍戰，新北市由左投林昱珉先發，桃園市則由速球派陳志杰掛帥，兩隊不約而同都派出高一投手迎戰。

新北市去年在冠軍戰不敵高雄市，今年要拚奪回冠軍，林昱珉曾在黑豹旗冠軍戰對決平鎮，投6局僅失1分，這是他第二次在冠軍戰對決以平鎮為主的桃園市打線，能否拿出同樣的表現值得關注。

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有趣的是，林昱珉對戰的桃園市先發打線，有不少人是2015年U12世界盃的中華隊戰友，包括李灝宇、鄭郭佑、董子恩、吳秉恩、張翔等人。

桃園市則派出陳志杰掛帥，他在玉山盃飆最快150公里，突破個人最佳球速，他在黑豹旗也曾對上登板，本屆玉山盃累計4場出賽，11局無失分。

▲2019玉山盃，桃園市先發陳志杰。（圖／記者路皓惟攝）

新北市先發打線

1 一 何恆佑

2 二 林岳谷

3 中 岳政華

4 指 林吳晉瑋

5 捕 林辰勳

6 右 許元泰

7 左 蔡佳諺

8 游 劉予承

9 三 王順和

桃園市先發打線

1 游 李灝宇

2 指 鄭郭佑

3 三 董子恩

4 一 吳秉恩

5 右 張宥鈞

6 左 林翊翔

7 中 朱豪傑

8 捕 張翔

9 二 邱郡