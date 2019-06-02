中職直播／韓職到桃園看索沙　洪聖欽相隔1024天先發

▲富邦悍將索沙。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／綜合報導

Lamigo桃猿2日主場與富邦悍將進行3連戰最後一戰，兩隊目前相差2場勝差，悍將派最強洋投索沙先發全力搶勝，日前也傳出韓職將到桃園球場觀察他此役表現。桃猿則由洪聖欽先發應戰，本季一軍首度先發出賽，同時是相隔1024天再先發。比賽於下午5時05分開打，精彩賽事鎖定《ETtoday新聞》。

34歲的索沙本季戰績7勝2敗、防禦率1.72，另累計80次三振，穩居中職投手三冠王，堪稱中職今年最強洋投，而11次先發其中10次為優質先發，唯一1次非優質內容，就是近一次先發面對猿隊，僅投5.2局慘失6分吞敗，這也是他首度未投滿6局。

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外界一直傳聞索沙有望返回韓職，根據韓媒報導，韓職SK飛龍今也將飛來台灣直接觀察他的表現，且有可能在賽後針對合約進行討論。

洪聖欽本季出賽11場，皆為後援出賽，戰績2勝1敗，上半季中下二軍轉往先發調整，今天是繼2016年8月12日再度先發，當時對手正是悍將前身義大犀牛，僅投3局被轟2發全壘打，失7分退場，吞下敗投。

洪聖欽今年面對悍將數據極端，對戰被打擊率為0.364，其中右打者打擊率高達6成，左打則是僅有0.167，面對左打壓制力十足。