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台灣舞蹈節大滿貫積分賽拉丁舞　世界第一俄羅斯連兩站摘金

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▲▼ 台灣舞蹈節大滿貫積分賽 ,俄羅斯籍Armen Tsaturyan／Svetlana Gudyno 。（圖／中華舞總提供）

▲俄羅斯籍Armen Tsaturyan／Svetlana Gudyno 。（圖／中華舞總提供，下同）

體育中心／綜合報導

由中華民國體育運動舞蹈總會舉辦的運動舞蹈國際盛事「2019 WDSF & Swarovski臺灣舞蹈節大滿貫積分賽」，1日壓軸的世界大滿貫積分賽由拉丁舞率先登場，目前世界拉丁排名第一的俄羅斯籍Armen Tsaturyan／Svetlana Gudyn在台北站二度奪冠。

來自各國眾舞林高手同場較勁，熱情奔放魅力四射。俄羅斯籍Armen Tsaturyan／Svetlana Gudyno，再度展現高超舞技，連續在今年大滿貫積分賽羅馬尼亞、台北兩站封王封后，同時這也是他們台北站二度奪冠。

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賽後Armen Tsaturyan稱讚，今年台北站的比賽場地在場控與燈光方面越來越進步，雖然今年大滿貫至今連戰皆捷，不會去想名次的問題，主要是把自己的舞步調整完美最重要。

1日大滿貫拉丁決賽結果，名次分別為冠軍：Armen Tsaturyan／Svetlana Gudyno（俄羅斯）、亞軍：Marius-Andrei Balan／Khrystyna Moshenska（德國）、季軍：Andrey Gusev／Vera Bondareva（俄羅斯）、第四名：Andrea Silvestri／Martina Varadi（匈牙利）、第五名：Edgar Marcos Borjas／Alina Nowak（波蘭）、第六名：Konstantin Gorodilov／Dominika Bergmannova（愛沙尼亞）。

中華舞總去年成功承辦世界大滿貫賽事打響口碑，引起莫大迴響，今年再接再厲，台北成為世界大滿貫積分賽亞洲唯一一站，也是繼3月羅馬尼亞的布加勒斯特之後第二站。

中華舞總會長劉渼麗強調，要用台灣魅力吸引國際目光，並喊出「台北我的主場～世界歡迎光臨」，希望這項世界級、台灣運動舞蹈最高規格的國際賽會能持續留在台灣舉行。

今年世界大滿貫積分賽共5站，3月在羅馬尼亞的布加勒斯特、6月在台灣的台北、7月在義大利的里米尼、8月在德國的司徒加特、10月在俄羅斯的莫斯科，台灣是積分賽中亞洲唯一一站；大滿貫總決賽則於12月在大陸的上海舉行。

▲▼ 台灣舞蹈節大滿貫積分賽 ,俄羅斯籍Armen Tsaturyan／Svetlana Gudyno 。（圖／中華舞總提供）

關鍵字： 台灣舞蹈節大滿貫積分賽
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